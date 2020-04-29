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Стоимость нефти Brent превысила $22

Стоимость нефти Brent превысила $22

Цена июньского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась на 8,4 процента к уровню закрытия предыдущих торгов, достигая в моменте отметки 22,17 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов. Об этом сообщает ТАСС.

Что касается нефти сорта WTI, то её стоимость в моменте достигала 14,62 доллара (+18,5 процента).

На этом фоне российский рубль укрепляется по отношению к доллару США и евро. Так, курс американской валюты в ходе торгов на Мосбирже снизился до 73,51 рубля (-0,9 процента), а евро опустился до 79,75 рубля (-0,6 процента).

Майские фьючерсы нефти WTI 20 апреля побили исторический антирекорд, рухнув до нуля, а после — до отрицательных значений. Цена нефти WTI завершила торги на Нью-Йоркской товарной бирже на отметке минус 37,6 доллара. Позднее, 21 апреля, стоимость июньского фьючерса на нефть марки WTI вернулась к положительному значению. Однако 22 апреля стоимость нефти марки Brent опускалась ниже 16 долларов за баррель — это минимальная цена с 11 декабря 1999 года.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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