Стриптизерша начала сниматься в порно ради выживания на карантине

Вадим Карасев

Фото: Matthias Balk / DPA / Globallookpress.com

Жительница американского штата Орегон, 11 лет работавшая стриптизершей, осталась без работы из-за закрытия всех клубов на время пандемии коронавируса. Как сообщает HuffPost, ради выживания на карантине женщина начала сниматься в порно.

Американка рассказала, что так же, как и миллионы людей по всему миру, была вынуждена перевести свою работу в онлайн. Сейчас она подрабатывает вебкам-моделью, продает порновидео, а также ведет интимные переписки за деньги.

Женщина отметила, что воспитывает восьмилетнюю дочь, поэтому снимает видео для взрослых только тогда, когда ребенок находится дома у отца. «Моя дочь знает, чем я занимаюсь, в тех выражениях, которые приемлемы для ее возраста», — поделилась американка и отметила, что в будущем планирует рассказать, что зарабатывала деньги стриптизом, съемками в порно и мастурбацией на камеру.

Ранее в апреле сообщалось, что участник американской версии реалити-шоу «Холостячка» (The Bachelorette) Чад Джонсон (Chad Johnson) начал карьеру в порно после того, как бывшая возлюбленная обвинила его в избиении.