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Тодоренко нашла выход из скандала про домашнее насилие

Тодоренко нашла выход из скандала про домашнее насилиеРегина ТодоренкоФото: @reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко нашла выход из скандала, который возник после ее слов о домашнем насилии. Как сообщает Super.ru, она снимает фильм на соответствующую тему.

Информацию о картине сообщила блогерша Александра Митрошина, известная в России как одна из основателей движения против домашнего насилия. По ее словам, Тодоренко договорилась с ней об интервью для проекта. Ожидается, что фильм выйдет в пятницу, 1 мая.

Скандал с Тодоренко начался после ее интервью Peopletalk на YouTube. Ведущая посчитала, что женщины могут быть виноваты в том, что их бьют. Позднее она извинилась за свои слова.

Пользователи сети затравили Тодоренко за это высказывание, посчитав, что ей нельзя обвинять жертв. Журнал Glamour вскоре лишил Тодоренко звания «Женщина года», а компании начали разрывать с блогершей рекламные контракты.

Через несколько дней пользователи Twitter поспорили о том, корректна ли такая реакция интернет-сообщества. Мнения разделились: одни посчитали, что травля была заслуженной, в то время как другие решили, что буллинг — это так же плохо, как и насилие в семье. Среди знаменитостей также не было единого мнения. Против агрессии в адрес Тодоренко из-за ее высказываний выступили в том числе ведущие Иван Ургант и Ксения Собчак.

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По материалам: lenta.ru

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