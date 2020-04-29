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Трамп приравнял мясокомбинаты к оборонным предприятиям

Трамп приравнял мясокомбинаты к оборонным предприятиям
Президент США Дональд Трамп подписал в среду указ, который приравнивает заводы по переработке и производству мяса к оборонным предприятиям и позволит им работать в условиях пандемии COVID-19, говорится в сообщении Белого дома.

Ранее крупные представители отрасли, вынужденные закрывать предприятия из-за вспышки коронавируса, заявляли об угрожающем США дефиците мяса.

"Важно, чтобы производители говядины, свинины и птицы в цепи снабжения продовольствием продолжали работать и выполнять заказы для обеспечения бесперебойного снабжения американцев белком", - говорится в тексте указа.

В последнее время в США под давлением местных властей ведущий производитель свинины Smithfield Foods закрыл фабрику в Иллинойсе. Hormel Foods закрыла два производства мяса индейки в Миннесоте. В Индиане закрылась крупная бойня для свиней.


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# Экономика
По материалам: ria.ru

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