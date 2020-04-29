Трехлетнюю американку нашли живой в доме с пятью убитыми

Вадим Карасев

Фото: David McNew / Getty Images

Трехлетнюю американку обнаружили живой в доме, где были убиты ее родственники. Полиция задержала подозреваемого, сообщает Toofab.

Бойня произошла в штате Милуоки. Полиция приехала по вызову от мужчины, который рассказал, что его семья мертва. На месте они обнаружили пятерых людей, убитых из огнестрельного оружия: четверых подростков и женщину возрастом 41 год, а также девочку — она была невредима. Звонившего задержали — им оказался 43-летний Кристофер Стоукс.

Сообщается, что Стоуксу было запрещено владеть оружием из-за того, что он был неоднократно осужден за домашнее насилие. В 1997 году его признали виновным в насилии над ребенком. Полиция устанавливает отношения между убийцей и жертвами и сообщает, что похороны погибших прошли нестабильно: стражам порядка пришлось разнимать несколько драк.

В феврале 2020 года сообщалось, что стрельба, открытая на похоронной процессии в штате Флорида, закончилась двумя смертями.