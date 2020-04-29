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Учеба в Европе, уроки балета и романы с телохранителями: что известно о "преемнице" и младшей сестре Ким Чен Ына

Учеба в Европе, уроки балета и романы с телохранителями: что известно о "преемнице" и младшей сестре Ким Чен Ына

Вот уже несколько дней мировые СМИ пытаются найти ответ на вопрос, куда пропал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын (он не появлялся на публике с 11 апреля и пропустил главный национальный праздник — день рождения своего деда Ким Ир Сена). Звучат самые разные версии, начиная с того, что он сделал себе пластическую операцию и поэтому не может показываться на публике, заканчивая тем, что его уже вообще нет в живых. Северокорейская пресса тем не менее новость о его кончине отрицает и пишет, что он на днях якобы даже отправил поздравительную телеграмму президенту ЮАР по случаю национального праздника. Но так как Северная Корея — страна закрытая, о том, что там на самом деле происходит и в каком состоянии и где находится лидер государства, можно только догадываться. Несмотря на то что официально смерть Ким Чен Ына не подтверждена, мир озадачился и другим вопросом — кто может стать его преемником, в случае если он все же умрет (или уже умер). Главной кандидаткой считают младшую сестру северокорейского лидера Ким Е Чжон, с которой он, по слухам, очень дружен. Хотя о "наследнице" северокорейского лидера известно ничтожно мало и точной информации нет практически ни по одному пункту, NEWSTES.RU все же попробовал собрать воедино все сведения, чтобы понять, кто же она такая.

Семья

Ким Е Чжон — младшая дочь Ким Чен Ира. Впервые она появилась на публике в 2011 году — Ким присутствовала на траурной церемонии похорон своего отца. Как и в случае с ее старшим братом, точной информации о ее возрасте нет, но предположительно ей чуть больше 30 лет.

У ее отца было несколько сыновей и дочерей от разных жен, но Ким Е Чжон, по сведениям BBC, была его любимицей. Он называл ее "принцессой Йо-Йонг" или "сладкой Йо-Йонг".

В 2018 году она от лица своего брата Ким Чен Ына отправилась с официальным визитом на Олимпийские игры в Южную Корею, где принимала участие и в международных встречах. Ее поездка в эту страну стала первым визитом члена правящей семьи Северной Кореи в Южную Корею со времен Корейской войны в 1950-х годах.Образование

Образование Ким Е Чжон она получила в Швейцарии: она училась в государственной школе Liebefeld-Steinhölzli в Берне — там же учился и ее брат.

В Берне они жила под псевдонимом Пак Ми Хьянг и брала там уроки балета, а также дополнительно изучала немецкий язык. Говорят, что за годы жизни в Швейцарии брат и сестра очень сблизились, что впоследствии привело к их общей любви к разработке оружия и авторитарному правлению.После возвращения в Северную Корею в начале 2000-х она продолжила обучение в университете имени Ким Ир Сена в Пхеньяне, где получила степень по информатике, а также в Военном университете имени Ким Ир Сена.


Ким Чен Ын и Ким Е ЧжонКарьера

В то время как внутренняя политика Северной Кореи для всего мира является тайной за семью печатями, становится ясно, что Ким Е Чжон занимает важный государственный пост и оказывает на брата и его деятельность огромное влияние. Ее даже называют "северокорейской Иванкой Трамп", намекая на то, что она, как и дочь президента США, тоже является советницей главы государства.

По данным издания Time, она является заместителем директора департамента пропаганды и агитации правящей в стране Трудовой партии Кореи — ведомства, которое занимается цензурой. А по сведениям Bloomberg, в этом месяце она была назначена членом Политбюро — самого высокого руководящего органа Северной Кореи.


Ким Е Чжон и президент Южной Кореи Мун Чжэ ИнВ 2017 году Соединенные Штаты внесли Ким Е Чжон и нескольких других северокорейских чиновников в черный список за нарушение прав человека, сославшись на ее работу в области пропаганды и цензуры.

Ким Е Чжон является очень способным и высококвалифицированным членом северокорейского руководства, и ее нельзя недооценивать. За последние несколько лет она явно движется вверх по служебной лестнице, добавляя в свое резюме все больше и больше должностей высокого уровня, что ей будет крайне необходимо, когда она возьмет бразды правления в свои руки,

— сказал о ней директор оборонных исследований Центра национальных интересов Гарри Казианис.

Она также отвечает за поддержание имиджа своего брата. Говорят, что фирменный стиль Ким Чен Ына — дело рук его сестры.


Ким Чен Ын и Ким Е Чжон

Похоже, Ким Чен Ын доверяет своей сестре. Ее самая важная функция, вероятно, состоит в том, чтобы быть доверенным лицом своего брата,

— считает Лейф-Эрик Исли, профессор международных исследований в Университете Ихва в Сеуле.Личная жизнь

По данным Time, Ким Е Чжон предположительно замужем за Чо Сонгом (свадьба, по слухам, состоялась в 2015 году), который является сыном одного из самых влиятельных чиновников в Северной Корее. Издание The Post сообщало, что у Ким Е Чжон есть как минимум один ребенок (от кого именно, неизвестно), а также подтверждало факт того, что ее видели с обручальным кольцом на пальце. Ходили слухи и о том, что у нее были романы с ее телохранителями.


Каким предположительно может стать ее правление

Надеяться на то, что Ким Е Чжон будет менее агрессивно настроена по отношению к другим странам, нежели ее брат, не приходится. В прошлом месяце она описала Южную Корею как "испуганно лающую собаку". Некоторые эксперты предполагают, что она будет "стремиться проявить свой характер", если действительно придет к власти, точно так же, как это сделал ее старший брат, когда он сменил на посту главы государства своего отца в 2011 году.

Думаю, она будет вести еще более жесткую политику, нежели ее брат, в отношениях с остальным миром. Часто новые лидеры полагают, что они должны быть жестче, чем предыдущие,

— считает профессор Наташа Линдстедт, эксперт по тоталитарным режимам.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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