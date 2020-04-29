Учеба в Европе, уроки балета и романы с телохранителями: что известно о "преемнице" и младшей сестре Ким Чен Ына

Вадим Карасев

Вот уже несколько дней мировые СМИ пытаются найти ответ на вопрос, куда пропал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын (он не появлялся на публике с 11 апреля и пропустил главный национальный праздник — день рождения своего деда Ким Ир Сена). Звучат самые разные версии, начиная с того, что он сделал себе пластическую операцию и поэтому не может показываться на публике, заканчивая тем, что его уже вообще нет в живых. Северокорейская пресса тем не менее новость о его кончине отрицает и пишет, что он на днях якобы даже отправил поздравительную телеграмму президенту ЮАР по случаю национального праздника. Но так как Северная Корея — страна закрытая, о том, что там на самом деле происходит и в каком состоянии и где находится лидер государства, можно только догадываться. Несмотря на то что официально смерть Ким Чен Ына не подтверждена, мир озадачился и другим вопросом — кто может стать его преемником, в случае если он все же умрет (или уже умер). Главной кандидаткой считают младшую сестру северокорейского лидера Ким Е Чжон, с которой он, по слухам, очень дружен. Хотя о "наследнице" северокорейского лидера известно ничтожно мало и точной информации нет практически ни по одному пункту, NEWSTES.RU все же попробовал собрать воедино все сведения, чтобы понять, кто же она такая.

Семья

Ким Е Чжон — младшая дочь Ким Чен Ира. Впервые она появилась на публике в 2011 году — Ким присутствовала на траурной церемонии похорон своего отца. Как и в случае с ее старшим братом, точной информации о ее возрасте нет, но предположительно ей чуть больше 30 лет.

Kim Yo Jong's first recorded public appearance: The North Korean princess appeared among the mourners at her father's funeral at the end of 2011. pic.twitter.com/GWPw4dgbZU — Anna Fifield (@annafifield) February 8, 2018

У ее отца было несколько сыновей и дочерей от разных жен, но Ким Е Чжон, по сведениям BBC, была его любимицей. Он называл ее "принцессой Йо-Йонг" или "сладкой Йо-Йонг".

В 2018 году она от лица своего брата Ким Чен Ына отправилась с официальным визитом на Олимпийские игры в Южную Корею, где принимала участие и в международных встречах. Ее поездка в эту страну стала первым визитом члена правящей семьи Северной Кореи в Южную Корею со времен Корейской войны в 1950-х годах.Образование

Образование Ким Е Чжон она получила в Швейцарии: она училась в государственной школе Liebefeld-Steinhölzli в Берне — там же учился и ее брат.

Kim Yo Jong as a girl: this is the earliest photo we have of North Korean leader Kim Jong Un's sister, taken while she was at school in Switzerland. pic.twitter.com/LrDFgGBzdt — Anna Fifield (@annafifield) February 8, 2018

В Берне они жила под псевдонимом Пак Ми Хьянг и брала там уроки балета, а также дополнительно изучала немецкий язык. Говорят, что за годы жизни в Швейцарии брат и сестра очень сблизились, что впоследствии привело к их общей любви к разработке оружия и авторитарному правлению.После возвращения в Северную Корею в начале 2000-х она продолжила обучение в университете имени Ким Ир Сена в Пхеньяне, где получила степень по информатике, а также в Военном университете имени Ким Ир Сена.





Ким Чен Ын и Ким Е ЧжонКарьера

В то время как внутренняя политика Северной Кореи для всего мира является тайной за семью печатями, становится ясно, что Ким Е Чжон занимает важный государственный пост и оказывает на брата и его деятельность огромное влияние. Ее даже называют "северокорейской Иванкой Трамп", намекая на то, что она, как и дочь президента США, тоже является советницей главы государства.

Kim Yo Jong's role in the North Korean regime is not just ceremonial. She's actually working, protecting the image of her brother Kim Jong Un and making sure that everything runs smoothly. pic.twitter.com/hWsQnPIZzr — Anna Fifield (@annafifield) February 8, 2018

По данным издания Time, она является заместителем директора департамента пропаганды и агитации правящей в стране Трудовой партии Кореи — ведомства, которое занимается цензурой. А по сведениям Bloomberg, в этом месяце она была назначена членом Политбюро — самого высокого руководящего органа Северной Кореи.





Ким Е Чжон и президент Южной Кореи Мун Чжэ ИнВ 2017 году Соединенные Штаты внесли Ким Е Чжон и нескольких других северокорейских чиновников в черный список за нарушение прав человека, сославшись на ее работу в области пропаганды и цензуры.

Ким Е Чжон является очень способным и высококвалифицированным членом северокорейского руководства, и ее нельзя недооценивать. За последние несколько лет она явно движется вверх по служебной лестнице, добавляя в свое резюме все больше и больше должностей высокого уровня, что ей будет крайне необходимо, когда она возьмет бразды правления в свои руки,

— сказал о ней директор оборонных исследований Центра национальных интересов Гарри Казианис.

Она также отвечает за поддержание имиджа своего брата. Говорят, что фирменный стиль Ким Чен Ына — дело рук его сестры.





Ким Чен Ын и Ким Е Чжон

Похоже, Ким Чен Ын доверяет своей сестре. Ее самая важная функция, вероятно, состоит в том, чтобы быть доверенным лицом своего брата,

— считает Лейф-Эрик Исли, профессор международных исследований в Университете Ихва в Сеуле.Личная жизнь

По данным Time, Ким Е Чжон предположительно замужем за Чо Сонгом (свадьба, по слухам, состоялась в 2015 году), который является сыном одного из самых влиятельных чиновников в Северной Корее. Издание The Post сообщало, что у Ким Е Чжон есть как минимум один ребенок (от кого именно, неизвестно), а также подтверждало факт того, что ее видели с обручальным кольцом на пальце. Ходили слухи и о том, что у нее были романы с ее телохранителями.





Каким предположительно может стать ее правление

Надеяться на то, что Ким Е Чжон будет менее агрессивно настроена по отношению к другим странам, нежели ее брат, не приходится. В прошлом месяце она описала Южную Корею как "испуганно лающую собаку". Некоторые эксперты предполагают, что она будет "стремиться проявить свой характер", если действительно придет к власти, точно так же, как это сделал ее старший брат, когда он сменил на посту главы государства своего отца в 2011 году.

Думаю, она будет вести еще более жесткую политику, нежели ее брат, в отношениях с остальным миром. Часто новые лидеры полагают, что они должны быть жестче, чем предыдущие,

— считает профессор Наташа Линдстедт, эксперт по тоталитарным режимам.



