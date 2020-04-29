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Ученые назвали новый срок окончания вспышки COVID в России

Ученые назвали новый срок окончания вспышки COVID в России
Специалисты лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий обновили прогноз относительно окончания пандемии коронавируса COVID-19 в различных странах мира. Так, они считают, что в России вспышка завершится лишь к 19 августа. Ранее они называли срок 20 июля.

Также сдвинулись сроки окончания и в других странах, пишет РИА Новости.

По мнению ученых, в США эпидемия закончится 5 сентября, в Италии - 30 августа, в Великобритании - 20 августа, Германия и Франция - 5 и 8 августа соответственно.


радио Sputnik эксперты назвали возможный срок окончания испытаний препарата от COVID-19.
# Россия
По материалам: ria.ru

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