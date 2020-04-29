Ученые отодвинули окончание пандемии коронавируса в России на август

Алексей Вольцев

Новые расчеты специалистов Сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) показывают, что пандемия коронавируса в России может быть закончена не к июлю, как сообщалось ранее, а к августу. Новое исследование опубликовано на сайте университета.

Теперь ученые считают, что распространение коронавируса в России завершится на 100% ближе к 7 августа. Они также спрогнозировали, что на 97% пандемия в России завершится к 23 мая.

Подчеркивается, что исследование носит теоретический характер. Все прогнозы специалисты призывают воспринимать с осторожностью без чрезмерного оптимизма.

Как уже сообщало ИА Newstes, для расчетов ученые проанализировали данные по ситуации с Covid-19 в 131 стране. Для создания прогноза они использовали популярную SIR-модель, согласно которой «восприимчивые становятся инфицированными, потом выздоравливают».

Ранее отмечалось, что уже к 20 мая в России будут выявлены 97% случаев коронавируса, 99% — 28 мая, 100% — 20 июня, после чего новых случаев заражения не будет.