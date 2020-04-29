Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Ученые отодвинули окончание пандемии коронавируса в России на август

Ученые отодвинули окончание пандемии коронавируса в России на август

Ученые отодвинули окончание пандемии коронавируса в России на август

Новые расчеты специалистов Сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) показывают, что пандемия коронавируса в России может быть закончена не к июлю, как сообщалось ранее, а к августу. Новое исследование опубликовано на сайте университета.

Теперь ученые считают, что распространение коронавируса в России завершится на 100% ближе к 7 августа. Они также спрогнозировали, что на 97% пандемия в России завершится к 23 мая.

Подчеркивается, что исследование носит теоретический характер. Все прогнозы специалисты призывают воспринимать с осторожностью без чрезмерного оптимизма.

Как уже сообщало ИА Newstes, для расчетов ученые проанализировали данные по ситуации с Covid-19 в 131 стране. Для создания прогноза они использовали популярную SIR-модель, согласно которой «восприимчивые становятся инфицированными, потом выздоравливают».

Ранее отмечалось, что уже к 20 мая в России будут выявлены 97% случаев коронавируса, 99% — 28 мая, 100% — 20 июня, после чего новых случаев заражения не будет.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Пожары в зоне отчуждения локализованы - ГСЧС
Пожары в зоне отчуждения локализованы - ГСЧС
Украинские силовики сообщили о 17 обстрелах в Донбассе за сутки
Украинские силовики сообщили о 17 обстрелах в Донбассе за сутки
Михаил Полицеймако строит дом после рождения третьего ребенка
Михаил Полицеймако строит дом после рождения третьего ребенка
Россияне заподозрили чиновников в поджоге леса и избили их
Россияне заподозрили чиновников в поджоге леса и избили их
Чехия оценила необходимость выдворения из страны российского посла
Чехия оценила необходимость выдворения из страны российского посла
Европейцев попросили есть больше картошки из-за коронавируса
Европейцев попросили есть больше картошки из-за коронавируса
Актер из сериала "Друзья" изменился до неузнаваемости за время карантина
Актер из сериала "Друзья" изменился до неузнаваемости за время
Ученые отодвинули окончание пандемии коронавируса в России на август
Ученые отодвинули окончание пандемии коронавируса в России на август
Стриптизерша начала сниматься в порно ради выживания на карантине
Стриптизерша начала сниматься в порно ради выживания на карантине
Что пишут в Телеграме: 28 апреля
Что пишут в Телеграме: 28 апреля
Объявивший себя трансгендерной женщиной певец Оскар заразился коронавирусом
Объявивший себя трансгендерной женщиной певец Оскар заразился
Из-за взрыва в Сирии погибли 40 человек, включая 11 детей — Турция
Из-за взрыва в Сирии погибли 40 человек, включая 11 детей — Турция

Топ на сегодня

В Сбербанке математически рассчитали пик эпидемии коронавируса в России
В Сбербанке математически рассчитали пик эпидемии коронавируса в
Медицина не может никого вылечить, если она сама больна: Израиль в фокусе
Медицина не может никого вылечить, если она сама больна: Израиль
Песков оценил подготовку регионов к борьбе с коронавирусом
Песков оценил подготовку регионов к борьбе с коронавирусом
Академик Тотолян: Если иммунитет не вырабатывается, смысла в вакцинации нет
Академик Тотолян: Если иммунитет не вырабатывается, смысла
Православная помощь Италии в борьбе с COVID-19
Православная помощь Италии в борьбе с COVID-19

Еще по теме

Когда закончится пандемия коронавируса: что говорят астрологи
В геноме коронавируса нашли первую крупную мутацию
ВОЗ сообщила о пандемии коронавируса
Эксперт оценила влияние пандемии коронавируса на действия России