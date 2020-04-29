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Украинские силовики сообщили о 17 обстрелах в Донбассе за сутки

Украинские силовики сообщили о 17 обстрелах в Донбассе за сутки
Украинские силовики сообщили в среду, что зафиксировали 17 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки.

Как говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил Украины, опубликованном в Facebook, ополченцы за сутки "17 раз обстреляли позиции Объединенных сил".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.


Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
# В мире
По материалам: ria.ru

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