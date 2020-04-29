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Ургант высказался о травле Тодоренко и предложил действовать иначе

Ургант высказался о травле Тодоренко и предложил действовать иначеФото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»

Телеведущий Иван Ургант в эфире шоу «Вечерний Ургант» высказался о травле ведущей «Орла и Решки» Регины Тодоренко из-за слов о домашнем насилии. Выпуск доступен на сайте Первого канала.

«Я могу выразить только свое мнение. Насилие в любом проявлении неприемлемо. Думаю, Регина это поняла после всего, что произошло», — отметил ведущий. При этом он подчеркнул, что буллинг в интернете также является насилием. Тем, кто «активно выражает свое мнение», Ургант предложил действовать иначе: например, перечислить любую сумму в центр «Насилию.нет», занимающийся проблемой домашнего насилия.

Скандал с Тодоренко начался после ее интервью Peopletalk. Ведущая заявила, что женщины могут быть виноваты в том, что их бьют. «Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?» — сказала телеведущая. Позднее она извинилась за свои слова.

Пользователи сети затравили ведущую за это высказывание и указали, что она должна обвинять насильников, а не жертв. Журнал Glamour лишил Тодоренко звания «Женщина года», а компании начали разрывать с блогершей рекламные контракты.

В 2019 году Тодоренко стала второй в рейтинге Forbes среди блогеров, больше всех зарабатывающих в Instagram. По подсчетам журнала, годовой заработок ведущей составил 860 тысяч долларов. Примерно столько же на Instagram за год заработала ведущая и певица Ольга Бузова.

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По материалам: lenta.ru

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