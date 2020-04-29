В 2020 году Россия проведет учения на центральноазиатском направлении

Алексей Вольцев

В 2020 году Минобороны РФ проведет масштабные учения на центральноазиатском стратегическом направлении с созданием коалиционных группировок войск. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

«Количество предусмотренных на этот год мероприятий оперативной подготовки увеличилось на 13%, мобилизационной — на 9%, боевой — на 36%. Их итогом станет двустороннее командно-штабное учение на местности двух армий с созданием коалиционных группировок войск», — сказал Шойгу.

По его словам, до конца года в ВДВ поступит свыше 400 единиц нового вооружения.

На центральноазиатском стратегическом направлении особое внимание уделяется двусторонним учениям, а также комплексному решению вопросов: от реагирования на кризисные ситуации и зарождения военных угроз — до планирования стратегических операций.