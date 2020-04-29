Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » В 2020 году Россия проведет учения на центральноазиатском направлении

В 2020 году Россия проведет учения на центральноазиатском направлении

В 2020 году Россия проведет учения на центральноазиатском направлении

В 2020 году Минобороны РФ проведет масштабные учения на центральноазиатском стратегическом направлении с созданием коалиционных группировок войск. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

«Количество предусмотренных на этот год мероприятий оперативной подготовки увеличилось на 13%, мобилизационной — на 9%, боевой — на 36%. Их итогом станет двустороннее командно-штабное учение на местности двух армий с созданием коалиционных группировок войск», — сказал Шойгу.

По его словам, до конца года в ВДВ поступит свыше 400 единиц нового вооружения.

На центральноазиатском стратегическом направлении особое внимание уделяется двусторонним учениям, а также комплексному решению вопросов: от реагирования на кризисные ситуации и зарождения военных угроз — до планирования стратегических операций.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Мировому рынку предрекли новый обвал
Мировому рынку предрекли новый обвал
«Любит — не любит»: три гадания на правдивую любовь
«Любит — не любит»: три гадания на правдивую любовь
Post Malone заработал 4,3 миллиона долларов, исполнив хиты Nirvana
Post Malone заработал 4,3 миллиона долларов, исполнив хиты Nirvana
Из Узбекистана эвакуированы 174 гражданина России
Из Узбекистана эвакуированы 174 гражданина России
В России прекратят продажу листового чая марок Brooke Bond и Lipton
В России прекратят продажу листового чая марок Brooke Bond и Lipton
Песков: губернаторы должны справляться с поставленными задачами
Песков: губернаторы должны справляться с поставленными задачами
Девятнадцать малых тел Солнечной системы оказались пришельцами из межзвездного пространства
Девятнадцать малых тел Солнечной системы оказались пришельцами из
Генералов лишат каракулевых шапок
Генералов лишат каракулевых шапок
В 2020 году Россия проведет учения на центральноазиатском направлении
В 2020 году Россия проведет учения на центральноазиатском направлении
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его возлюбленная Кэрри Саймондс стали родителями
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его возлюбленная Кэрри
Москалькова: попытки исказить правду о ВОВ угрожают правам человека
Москалькова: попытки исказить правду о ВОВ угрожают правам человека
В России запустили новый сайт для борьбы с фейками о коронавирусе
В России запустили новый сайт для борьбы с фейками о коронавирусе

Топ на сегодня

В Сбербанке математически рассчитали пик эпидемии коронавируса в России
В Сбербанке математически рассчитали пик эпидемии коронавируса в
Медицина не может никого вылечить, если она сама больна: Израиль в фокусе
Медицина не может никого вылечить, если она сама больна: Израиль
Пандемия коронавируса глазами врачей: реальные истории людей, находящихся на передовой борьбы за жизнь
Пандемия коронавируса глазами врачей: реальные истории людей,
Число заболевших COVID-19 во Франции достигло почти 130 тысяч человек
Число заболевших COVID-19 во Франции достигло почти 130 тысяч человек
В Италии госпитализировали великого магистра Мальтийского ордена
В Италии госпитализировали великого магистра Мальтийского ордена

Еще по теме

Запад России прикроют две новые мотострелковых дивизии
Шойгу назвал создание новых дивизий ответом НАТО
Россия уже готова адекватно ответить на три угрозы – отчитались в Минобороны РФ
Шойгу: запад выдает учения российских войск за новую Холодную войну