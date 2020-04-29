В ГД предложили ужесточить выдачу рабочих виз для граждан Евросоюза
Сегодня, 04:21 Алексей Вольцев
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ряд мер по поддержке отечественной экономики в условиях коронавируса и сложной экономической ситуации, в частности, он выступил за ужесточение процедуры выдачи рабочих виз гражданам Евросоюза.
Соответствующие письма (текст есть у РИА Новости) Милонов направил министру финансов РФ Антону Силуанову, первому вице-спикеру Госдумы Александру Жукову и главе думского комитета по бюджету и налогам Андрею Макарову.
По материалам: ria.ru