В ЛНР приобщат материалы об обстреле 2 поселков к делу против ВС Украины

Алексей Вольцев

Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики приобщит материалы об обстреле подконтрольных ЛНР поселков Золотое-5 и Донецкий к уголовному делу против украинских силовиков, заявил РИА Новости представитель ведомства Кирилл Белов.

Народная милиция ЛНР заявила об обстреле во вторник жилых массивов подконтрольных республике населенных пунктов Донецкий и Золотое-5, в результате которого были повреждены жилые дома, электроподстанция и школа.

"В результате массированного артобстрела по территории Луганской народной республики множественные повреждения получила гражданская инфраструктура. В настоящий момент на месте совершения преступления работают следователи генеральной прокуратуры ЛНР", - сообщил Белов.

Собеседник агентства уточнил, что вся собранная информация будет приобщена к ранее возбужденному уголовному делу против украинских силовиков по статье "применение запрещенных средств и методов ведения войны и геноцид".

ВС Украины. В ведомстве создали специальный отдел, занимающийся конкретно этим делом.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.