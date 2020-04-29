Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В ЛНР приобщат материалы об обстреле 2 поселков к делу против ВС Украины

В ЛНР приобщат материалы об обстреле 2 поселков к делу против ВС Украины

В ЛНР приобщат материалы об обстреле 2 поселков к делу против ВС Украины
Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики приобщит материалы об обстреле подконтрольных ЛНР поселков Золотое-5 и Донецкий к уголовному делу против украинских силовиков, заявил РИА Новости представитель ведомства Кирилл Белов.

Народная милиция ЛНР заявила об обстреле во вторник жилых массивов подконтрольных республике населенных пунктов Донецкий и Золотое-5, в результате которого были повреждены жилые дома, электроподстанция и школа.

"В результате массированного артобстрела по территории Луганской народной республики множественные повреждения получила гражданская инфраструктура. В настоящий момент на месте совершения преступления работают следователи генеральной прокуратуры ЛНР", - сообщил Белов.

Собеседник агентства уточнил, что вся собранная информация будет приобщена к ранее возбужденному уголовному делу против украинских силовиков по статье "применение запрещенных средств и методов ведения войны и геноцид".


ВС Украины. В ведомстве создали специальный отдел, занимающийся конкретно этим делом.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Хакеры бросили все силы на обман пользователей интернета с помощью коронавируса
Хакеры бросили все силы на обман пользователей интернета с помощью
Гороскоп на май 2020 года от Анжелы Перл
Гороскоп на май 2020 года от Анжелы Перл
В ГД предложили ужесточить выдачу рабочих виз для граждан Евросоюза
В ГД предложили ужесточить выдачу рабочих виз для граждан Евросоюза
В ЛНР приобщат материалы об обстреле 2 поселков к делу против ВС Украины
В ЛНР приобщат материалы об обстреле 2 поселков к делу против ВС
Филипп Киркоров начал распродавать свои дизайнерские вещи
Филипп Киркоров начал распродавать свои дизайнерские вещи
Фото дома Кайли Дженнер за 36 миллионов долларов
Фото дома Кайли Дженнер за 36 миллионов долларов
В Сбербанке математически рассчитали пик эпидемии коронавируса в России
В Сбербанке математически рассчитали пик эпидемии коронавируса в
Егор Бероев пообщался онлайн с пациентами детских хосписов
Егор Бероев пообщался онлайн с пациентами детских хосписов
ФИФА может запретить футболистам плевать на газон во время матча
ФИФА может запретить футболистам плевать на газон во время матча
Россия решила спасти мировой рынок золота
Россия решила спасти мировой рынок золота
Ханна призналась, что комплексует из-за фигуры
Ханна призналась, что комплексует из-за фигуры
Число заразившихся коронавирусом российских военных приблизилось к тысяче
Число заразившихся коронавирусом российских военных приблизилось к

Топ на сегодня

Трамп призвал штаты поторопиться со снятием ограничений по Covid-19
Трамп призвал штаты поторопиться со снятием ограничений по Covid-19
Медведев обсудит с ЕР помощь россиянам в период пандемии
Медведев обсудит с ЕР помощь россиянам в период пандемии
Эксперт рассказал об альтернативах банковскому вкладу
Эксперт рассказал об альтернативах банковскому вкладу
Наргиз: «Если бы у отца вовремя обнаружили рак, он был бы жив до сих пор»
Наргиз: «Если бы у отца вовремя обнаружили рак, он был бы жив до сих
Лунный календарь комнатных растений на май 2020 года
Лунный календарь комнатных растений на май 2020 года

Еще по теме

Рано или поздно мы предъявим мерзавцам досье по Донбассу — эксперт
В ЛНР опровергли сообщения украинских СМИ об обстреле Попасной ополченцами
В Куйбышевском районе Донецка при обстреле силовиков ранен мирный житель
В ЛНР завели дело против пойманного на взятке помощника прокурора - события в России и мире: темы дня, фото, видео, инфографика, радио