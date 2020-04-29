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В Минздраве заявили о переломе в ситуации с коронавирусом в ближайшие дни

В Минздраве заявили о переломе в ситуации с коронавирусом в ближайшие дниФото: Юрий Стрелец / «Коммерсантъ»

В ближайшие дни ситуация с коронавирусом в России будет переломлена несмотря на то, что распространение инфекции в стране еще не вышло на плато. Об этом заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Сергей Брико, передает ТАСС.

По словам Брико, о приближающемся переломе говорит то, что ежедневный прирост новых случаев заболевания снизился.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что назвать дату окончания эпидемии коронавируса в России невозможно. Так прокомментировал прогноз ученых из Сингапурского университета, которые предсказали, что пандемия завершится в начале августа.

По данным на 29 апреля, в 82 регионах России выявили 5841 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано 99 399 случаев. Впервые в России за сутки умерли более 100 человек — зафиксировано 108 летальных исходов. За все время эпидемии 972 человека скончались, 10 286 выздоровели.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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