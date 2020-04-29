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В ОБСЕ назвали дату очередного раунда переговоров по Донбассу

В ОБСЕ назвали дату очередного раунда переговоров по Донбассу

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, благодаря которым в последнее время удается проводить обмен пленными между украинской стороной и так называемыми «ДНР» и «ЛНР», ожидается 13−14 мая.

Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщили в ОБСЕ.

«Мы получили информацию из офиса посла Хайди Грау (спецпредставителя председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ — ИФ) о том, что следующее заседание ТКГ состоится 13−14 мая. Условия встречи еще предстоит определить в зависимости от развития ситуации с COVID-19», — сказано в ответе.

Как известно, предыдущее заседание ТКГ в связи с коронавирусом проходили в режиме видеосвязи 26 марта, 8 апреля и 22 апреля.

На заседании 8 апреля украинская сторона инициировала проведение переговорного процесса в ТКГ непрерывно, в режиме видеоконференции. На том же заседании была достигнута договоренность об очередном этапе взаимного освобождения удерживаемых лиц на Донбассе до православной Пасхи, который состоялся 16 апреля.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Офисе президента Украины заявили о том, что украинская сторона инициировала создание в рамках ТКГ рабочей группы для наработки механизма восстановления Украиной контроля над участком государственной границы. В ее состав войдут представители пограничных и таможенных служб Украины и РФ, а также посредники ОБСЕ. Кроме того, Киев вновь выступил за разведение сил и средств на участках, отвечающих запросам гуманитарного характера, которые станут средой безопасности для местных жителей, и о необходимости активизации подготовки к открытию новых КПВВ на линии разграничения.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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