Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Палестине число случаев коронавируса достигло 507

В Палестине число случаев коронавируса достигло 507

В Палестине число случаев коронавируса достигло 507
Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлены на палестинских территориях, общее число инфицированных достигло 507, сообщила в среду министр здравоохранения Май эль-Кела на вечернем брифинге.

"Шесть новых зараженных коронавирусом выявлены на палестинских территориях. Общее количество инфицированных достигло 507", - заявила Май эль-Кела.

По ее словам, "64% случаев заражения приходится на Восточный Иерусалим".


ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Великобритания вышла на третье место по числу умерших от коронавируса
Великобритания вышла на третье место по числу умерших от коронавируса
Растолстевший и постаревший актер из «Друзей» изменился до неузнаваемости
Растолстевший и постаревший актер из «Друзей» изменился до
В Палестине число случаев коронавируса достигло 507
В Палестине число случаев коронавируса достигло 507
«Газпром» признал убытки из-за Украины
«Газпром» признал убытки из-за Украины
Эрмитаж возглавил рейтинг посещаемости музеев России
Эрмитаж возглавил рейтинг посещаемости музеев России
Источник сообщил об отсутствии новых случаев коронавируса в Госдуме
Источник сообщил об отсутствии новых случаев коронавируса в Госдуме
Обвинившая Венедиктова в домогательствах назвала его извинения издевательскими
Обвинившая Венедиктова в домогательствах назвала его извинения
Дженнифер Энистон ностальгирует по сериалу "Друзья" в соцсетях: видео
Дженнифер Энистон ностальгирует по сериалу "Друзья" в соцсетях: видео
Мурашко оценил ситуацию со средствами защиты в России
Мурашко оценил ситуацию со средствами защиты в России
Бывший солист «Агаты Кристи» Глеб Самойлов попал в больницу
Бывший солист «Агаты Кристи» Глеб Самойлов попал в больницу
Что пишут в Телеграме: 29 апреля
Что пишут в Телеграме: 29 апреля
В Турции число заразившихся коронавирусом превысило 117 тысяч
В Турции число заразившихся коронавирусом превысило 117 тысяч

Топ на сегодня

В Сбербанке математически рассчитали пик эпидемии коронавируса в России
В Сбербанке математически рассчитали пик эпидемии коронавируса в
Молдавия первой получила помощь от СНГ на борьбу с Covid-19
Молдавия первой получила помощь от СНГ на борьбу с Covid-19
Следите за дыханием: главный пульмонолог о важном симптоме Covid-19
Следите за дыханием: главный пульмонолог о важном симптоме Covid-19
Российские школьники рассказали о своих злоключениях в США
Российские школьники рассказали о своих злоключениях в США
Путин подписал указ о продлении нерабочих дней
Путин подписал указ о продлении нерабочих дней

Еще по теме

Число зараженных коронавирусом в Киргизии выросло до 111
Число случаев заражения коронавирусом в Нидерландах превысило 18 тысяч
В ЮАР число заражений коронавирусом достигло 2028
Число случаев COVID-19 в мире возросло до 2,7 миллиона