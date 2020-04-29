В Палестине число случаев коронавируса достигло 507

Лидия Мартынова

Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлены на палестинских территориях, общее число инфицированных достигло 507, сообщила в среду министр здравоохранения Май эль-Кела на вечернем брифинге.

"Шесть новых зараженных коронавирусом выявлены на палестинских территориях. Общее количество инфицированных достигло 507", - заявила Май эль-Кела.

По ее словам, "64% случаев заражения приходится на Восточный Иерусалим".

ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.

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