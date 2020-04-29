В России прекратят продажу листового чая марок Brooke Bond и Lipton

Вадим Карасев

Сразу две популярные марки листового чай уходят с российского рынка по решению крупнейшего в мире производителя данного продукта - компании Unilever.

Соответствующую информацию сегодня, 29.04.2020 г, обнародовали в пресс-службе концерна.

В России, впускаемый Unilever листовой чай будет реализовываться всего под двумя брендами. Они оба являются премиальными. Это ТМ Saito и ТМ Sir Thomas Lipton.

Как отмечает РБК, в компании не стали называть причин, побудивших их прекратить реализацию листового чая озвученных выше брендов. Примечательно, что листовой чай ТМ Brooke Bond и ТМ Lipton Yellow Label уже невозможно приобрести в интернет-магазинах.

Представители розничной сети «Магнит» пояснили, что листовой чай марок Brooke Bond и Lipton они также не закупают. Иные ритейлеры, опрошенные журналистами, проливать свет на данный вопрос отказались.

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