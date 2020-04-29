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В России стартовал литературный проект «ПостЭпидемия»

В России стартовал литературный проект «ПостЭпидемия»

В России стартовал литературный проект популярных российских писателей-фантастов «ПостЭпидемия». Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Целью проекта организаторы называют представление читателям «различных версий того, какими станут Россия и мир после пандемии COVID-19. Каждый из участников создает свой рассказ, а значит, и свою версию жизни после того, как вирус отступит».

По правилам проекта, сюжет произведения может разворачиваться как через считаные месяцы после прекращения режима самоизоляции, так и через многие десятилетия. «Объединяет авторов одно — уверенность в том, что Россия справится с испытанием и станет сильнее. В том числе потому, что была лучше готова к подобной экстремальной ситуации», — уверены в «ПостЭпидемии».

Все рассказы размещаются на сайте постэпидемия.рф и на площадках партнеров проекта «ЛитРес» и MyBook. При желании поблагодарить авторов проекта за их труд, организаторы предлагают сделать пожертвование в один из российских благотворительных фондов.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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