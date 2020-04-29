В России выявили 5841 случай заражения коронавирусом за сутки
За последние сутки в России число зараженных коронавирусом выросло еще 5841 человек, из них 44,9% не имели клинических проявлений болезни, передает оперативный штаб по мониторингу и контролю распространения инфекции.
За сутки в стране зафиксировано 108 летальных исходов, полностью выздоровели 1830 человек. Зарегистрирован 5841 новый случай заражения в следующих 82 регионах:
Московская область - 686
Санкт-Петербург - 290
Нижегородская область - 131
Республика Северная Осетия - 121
Брянская область - 115
Тульская область - 90
Свердловская область - 90
Ростовская область - 86
Республика Дагестан - 84
Мурманская область - 70
Курская область - 68
Республика Мордовия - 67
Калужская область - 66
Краснодарский край - 63
Республика Башкортостан - 60
Республика Татарстан - 55
Самарская область - 55
Ленинградская область - 53
Рязанская область - 52
Республика Ингушетия - 46
Кабардино-Балкарская Республика - 45
Тамбовская область - 44
Астраханская область - 44
Кировская область - 43
Пензенская область - 42
г. Севастополь - 40
Воронежская область - 39
Орловская область - 38
Камчатский край - 38
Владимирская область - 37
Чувашская Республика - 37
Оренбургская область - 37
Республика Марий Эл - 35
Красноярский край - 35
Смоленская область - 34
Саратовская область - 33
Ивановская область - 31
Хабаровский край - 31
Новосибирская область - 29
Белгородская область - 28
Липецкая область - 28
Ставропольский край - 28
Ханты-Мансийский АО - 28
Ярославская область - 27
Алтайский край - 24
Калининградская область - 23
Ямало-Ненецкий АО - 22
Республика Хакасия - 22
Приморский край - 20
Ульяновская область - 19
Челябинская область - 19
Чеченская Республика - 18
Республика Бурятия - 18
Республика Саха (Якутия) - 17
Республика Калмыкия - 16
Карачаево-Черкесская Республика - 16
Волгоградская область - 16
Тюменская область - 16
Республика Коми - 14
Псковская область - 14
Костромская область - 13
Новгородская область - 12
Тверская область - 11
Пермский край - 10
Республика Крым - 9
Магаданская область - 7
Вологодская область - 6
Курганская область - 6
Иркутская область - 6
Томская область - 6
Забайкальский край - 6
Удмуртская Республика - 5
Омская область - 5
Амурская область - 5
Еврейская АО - 5
Архангельская область - 4
Республика Адыгея - 4
Республика Алтай - 3
Кемеровская область - 3
Республика Карелия - 1
Ненецкий автономный округ - 1
В общей сложности в России на сегодняшний день зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10 286 человек.
Последние данные о ситуации с Covid-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.