В России выявили 5841 случай заражения коронавирусом за сутки

Вадим Карасев

За последние сутки в России число зараженных коронавирусом выросло еще 5841 человек, из них 44,9% не имели клинических проявлений болезни, передает оперативный штаб по мониторингу и контролю распространения инфекции.

За сутки в стране зафиксировано 108 летальных исходов, полностью выздоровели 1830 человек. Зарегистрирован 5841 новый случай заражения в следующих 82 регионах:

Москва - 2220

Московская область - 686

Санкт-Петербург - 290

Нижегородская область - 131

Республика Северная Осетия - 121

Брянская область - 115

Тульская область - 90

Свердловская область - 90

Ростовская область - 86

Республика Дагестан - 84

Мурманская область - 70

Курская область - 68

Республика Мордовия - 67

Калужская область - 66

Краснодарский край - 63

Республика Башкортостан - 60

Республика Татарстан - 55

Самарская область - 55

Ленинградская область - 53

Рязанская область - 52

Республика Ингушетия - 46

Кабардино-Балкарская Республика - 45

Тамбовская область - 44

Астраханская область - 44

Кировская область - 43

Пензенская область - 42

г. Севастополь - 40

Воронежская область - 39

Орловская область - 38

Камчатский край - 38

Владимирская область - 37

Чувашская Республика - 37

Оренбургская область - 37

Республика Марий Эл - 35

Красноярский край - 35

Смоленская область - 34

Саратовская область - 33

Ивановская область - 31

Хабаровский край - 31

Новосибирская область - 29

Белгородская область - 28

Липецкая область - 28

Ставропольский край - 28

Ханты-Мансийский АО - 28

Ярославская область - 27

Алтайский край - 24

Калининградская область - 23

Ямало-Ненецкий АО - 22

Республика Хакасия - 22

Приморский край - 20

Ульяновская область - 19

Челябинская область - 19

Чеченская Республика - 18

Республика Бурятия - 18

Республика Саха (Якутия) - 17

Республика Калмыкия - 16

Карачаево-Черкесская Республика - 16

Волгоградская область - 16

Тюменская область - 16

Республика Коми - 14

Псковская область - 14

Костромская область - 13

Новгородская область - 12

Тверская область - 11

Пермский край - 10

Республика Крым - 9

Магаданская область - 7

Вологодская область - 6

Курганская область - 6

Иркутская область - 6

Томская область - 6

Забайкальский край - 6

Удмуртская Республика - 5

Омская область - 5

Амурская область - 5

Еврейская АО - 5

Архангельская область - 4

Республика Адыгея - 4

Республика Алтай - 3

Кемеровская область - 3

Республика Карелия - 1

Ненецкий автономный округ - 1

В общей сложности в России на сегодняшний день зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10 286 человек.

Последние данные о ситуации с Covid-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.