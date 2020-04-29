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В России запустили новый сайт для борьбы с фейками о коронавирусе

В России запустили новый сайт для борьбы с фейками о коронавирусеФото: АГН «Москва»

Председатель комиссии по СМИ Общественной палаты, журналист Александр Малькевич запустил новый сайт для борьбы с фейками о коронавирусе. Как сообщает РИА Новости, портал под названием CoronaFake будет бороться с распространением недостоверной информации в России.

Малькевич рассказал, что команда журналистов и блогеров будет тщательно искать фейки о коронавирусе и опровергать их. «Противоречивой информации столько, что порой не знаешь, кому стоит верить», — добавил он.

Кроме того, на портале будут публиковать свежую достоверную информацию о числе зараженных и вылечившихся, а также подтвержденные данные о мерах профилактики.

31 марта Госдума приняла закон, который предусматривает наказание за распространение фейков о коронавирусе. За публикацию такой информации налагаются штрафы до 700 тысяч рублей, минимальная сумма взыскания — 300 тысяч рублей. Если в результате распространения фейка был причинен вред здоровью, штраф составит от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, а срок лишения свободы — до трех лет. Если в результате ложной информации погиб человек, штраф увеличивается до двух миллионов рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет.

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По материалам: lenta.ru

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