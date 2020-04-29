В Саудовской Аравии число случаев коронавируса превысило 21 тысячу

Анастасия Иванова

Число выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Саудовской Аравии постоянно растет и с момента начала пандемии превысило 21,4 тысячи человек, сообщило в среду министерство здравоохранения Саудовской Аравии в социальной сети Twitter.

"За последние сутки в королевстве выявлены 1 325 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявления таких случаев с начала пандемии возросло до 21 402. За минувшие сутки умерли еще пять человек, доведя число летальных исходов с начала пандемии до 157. Выздоровели на настоящий момент 2 953 человека", - отметил минздрав.

Саудовская Аравия по-прежнему занимает первое место среди арабских стран по числу инфицированных коронавирусом. Однако власти королевства на прошлой неделе приняли решение отменить комендантский час, который был введен во многих крупных городах страны, за исключением Мекки. Саудовская авиакомпания Saudia открыла бронирование внутренних рейсов с начала июня, но ее руководство пояснило, что это было автоматически сделано системой. Управление гражданской авиации страны пока не отменяло свой запрет на внутренние и международные полеты из аэропортов Саудовской Аравии.

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