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В США суд отказался освободить россиянина Фирсова

В США суд отказался освободить россиянина Фирсова
Суд в Калифорнии отказался освободить под залог до процесса обвиняемого в компьютерных преступлениях гражданина РФ Кирилла Фирсова, несмотря на то, что тот заявлял о высоком риске заразиться в тюрьме коронавирусом, говорится в распоряжении суда.

Фирсов был арестован в Нью-Йорке 7 марта и находится там же под стражей, но обвинения ему предъявлены в Калифорнии. Нью-Йорк больше всех других штатов пострадал от эпидемии коронавируса.

# Россия
По материалам: ria.ru

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