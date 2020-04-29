В США суд отказался освободить россиянина Фирсова

Влада Некрасова

Суд в Калифорнии отказался освободить под залог до процесса обвиняемого в компьютерных преступлениях гражданина РФ Кирилла Фирсова, несмотря на то, что тот заявлял о высоком риске заразиться в тюрьме коронавирусом, говорится в распоряжении суда.

Фирсов был арестован в Нью-Йорке 7 марта и находится там же под стражей, но обвинения ему предъявлены в Калифорнии. Нью-Йорк больше всех других штатов пострадал от эпидемии коронавируса.