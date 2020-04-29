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В Турции число заразившихся коронавирусом превысило 117 тысяч

В Турции число заразившихся коронавирусом превысило 117 тысяч
Число случаев коронавируса в Турции возросло за сутки почти на 3 тысячи, общее число заразившихся превысило 117 тысяч, умерли за сутки 89 человек, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

"Сегодня выявлено 2936 новых случаев, всего заразившихся – 117 589. Мы потеряли сегодня 89 пациентов, всего умерших – 3081. Вылечился сегодня 5231 пациент, всего 44 022", - написал Коджа в Twiiter.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.


стопкоронавирус.рф.
# В мире
По материалам: ria.ru

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