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Власти США допустили безработицу у пятой части населения

Власти США допустили безработицу у пятой части населенияФото: Andrew Kelly / Reuters

Старший экономический советник президента США Кевин Хассетт допустил, что безработица в стране может затронуть пятую часть населения. Об этом он рассказал в интервью CNN.

Хассетт предупредил, что к июню уровень безработицы среди американцев может вырасти до 16-20 процентов. Он заявил, что экономические показатели в стране в период с мая по июль будут «такими же плохими, как и все, что мы когда-либо видели».

Такой уровень безработицы рискует стать самым высоким со времен Великой депрессии, подчеркивает издание. Согласно оценкам Бюро статистики труда США, в 1933 году он достиг 25 процентов по стране.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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