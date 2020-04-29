Власти запретят ростовчанам отмечать майские праздники на природе и дачах

Вадим Карасев

Поехать на дачу или отдохнуть на природе в предстоящие майские праздники у ростовчан не получится. По словам главы донского Роспотребнадзора, альтернативы самоизоляции нет, все жители региона должны оставаться дома.

Чтобы обеспечить это условие, возле парков, водоемов, лесов, а также на подъездах к дачам будут дежурить патрули. Донские власти потребовали от глав районов рассчитать количество силовиков, необходимых для патрулирования в майские праздники. На дежурство готовы заступить сотрудники полиции, Росгвардии, казачество и даже ЧОПы, пишет 1rnd.ru.

Замгубернатора Ростовской области Михаил Корнеев уверен, что проблема обязательно возникнет, люди массово захотят отметить Первомай на садовых и дачных участках и природных зонах отдыха.

Губернатор Василий Голубев потребовал обеспечить максимальную готовность к такой ситуации. Никаких послаблений для «дачников» на майские праздники он вводить не собирается.

По его словам, одно дело, если человек находится в садовом домике со своей семьей, но если на дачах, у водоемов, в лесах собираются целые компании, то это недопустимо.

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