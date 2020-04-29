Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Власти запретят ростовчанам отмечать майские праздники на природе и дачах

Власти запретят ростовчанам отмечать майские праздники на природе и дачах

Власти запретят ростовчанам отмечать майские праздники на природе и дачах

Поехать на дачу или отдохнуть на природе в предстоящие майские праздники у ростовчан не получится. По словам главы донского Роспотребнадзора, альтернативы самоизоляции нет, все жители региона должны оставаться дома.

Чтобы обеспечить это условие, возле парков, водоемов, лесов, а также на подъездах к дачам будут дежурить патрули. Донские власти потребовали от глав районов рассчитать количество силовиков, необходимых для патрулирования в майские праздники. На дежурство готовы заступить сотрудники полиции, Росгвардии, казачество и даже ЧОПы, пишет 1rnd.ru.

Замгубернатора Ростовской области Михаил Корнеев уверен, что проблема обязательно возникнет, люди массово захотят отметить Первомай на садовых и дачных участках и природных зонах отдыха.

Губернатор Василий Голубев потребовал обеспечить максимальную готовность к такой ситуации. Никаких послаблений для «дачников» на майские праздники он вводить не собирается.

По его словам, одно дело, если человек находится в садовом домике со своей семьей, но если на дачах, у водоемов, в лесах собираются целые компании, то это недопустимо.

Читайте также: Ростовчан удивила огромная рыба в Темернике
# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Стриптизерша начала сниматься в порно ради выживания на карантине
Стриптизерша начала сниматься в порно ради выживания на карантине
Что пишут в Телеграме: 28 апреля
Что пишут в Телеграме: 28 апреля
Объявивший себя трансгендерной женщиной певец Оскар заразился коронавирусом
Объявивший себя трансгендерной женщиной певец Оскар заразился
Из-за взрыва в Сирии погибли 40 человек, включая 11 детей — Турция
Из-за взрыва в Сирии погибли 40 человек, включая 11 детей — Турция
Трамп приравнял мясокомбинаты к оборонным предприятиям
Трамп приравнял мясокомбинаты к оборонным предприятиям
Власти США допустили безработицу у пятой части населения
Власти США допустили безработицу у пятой части населения
Чехия не собирается выдворять посла России
Чехия не собирается выдворять посла России
В Госдуме назвали разницу между Россией и США
В Госдуме назвали разницу между Россией и США
Следите за дыханием: главный пульмонолог о важном симптоме Covid-19
Следите за дыханием: главный пульмонолог о важном симптоме Covid-19
Хакеры бросили все силы на обман пользователей интернета с помощью коронавируса
Хакеры бросили все силы на обман пользователей интернета с помощью
Гороскоп на май 2020 года от Анжелы Перл
Гороскоп на май 2020 года от Анжелы Перл
В ГД предложили ужесточить выдачу рабочих виз для граждан Евросоюза
В ГД предложили ужесточить выдачу рабочих виз для граждан Евросоюза

Топ на сегодня

В Сбербанке математически рассчитали пик эпидемии коронавируса в России
В Сбербанке математически рассчитали пик эпидемии коронавируса в
Медицина не может никого вылечить, если она сама больна: Израиль в фокусе
Медицина не может никого вылечить, если она сама больна: Израиль
Песков оценил подготовку регионов к борьбе с коронавирусом
Песков оценил подготовку регионов к борьбе с коронавирусом
Академик Тотолян: Если иммунитет не вырабатывается, смысла в вакцинации нет
Академик Тотолян: Если иммунитет не вырабатывается, смысла
Православная помощь Италии в борьбе с COVID-19
Православная помощь Италии в борьбе с COVID-19

Еще по теме

Синоптики рассказали о погоде на майские праздники
Безопасная доза алкоголя на майские праздники рекомендована врачом
Россияне приготовились к даче на майские праздники
Погода на майские праздники «порадует» москвичей дождем