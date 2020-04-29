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Во Франции выявили случаи редкого воспалительного синдрома у детей

Во Франции выявили случаи редкого воспалительного синдрома у детей
Глава министерства здравоохранения Франции Оливье Веран рассказал о выявлении случаев заболеваний редким воспалительным синдромом среди детей и отметил, что пока нет данных о том, может ли это быть связано с COVID-19.

Ранее представители национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании направили врачам страны предупреждение о росте числа случаев, когда дети попадают в реанимацию с мультисистемным воспалительным состоянием, которое приводит к болям в животе и проблемам с сердцем и может быть связано с коронавирусом.

Веран отметил, что получил сообщения от парижских медиков. "Около 15 детей имеют симптомы высокой температуры, проблемы с пищеварением и общий сосудистый воспалительный синдромом, который может вызвать сердечную недостаточность", - сказал Веран, которого цитирует радиостанция France Info.

"Насколько мне известно, ни один ребенок, к счастью, не умер от этих осложнений, которые являются довольно редкими, которые могут сопровождаться заболеванием сердца, так называемым миокардитом", - отметил министр.

По его словам, "было установлено, что некоторые дети, но не все, во Франции, как и Великобритании, являются носителями коронавируса".


"Я отношусь к этому очень серьезно. Я мобилизую медицинское сообщество, научное сообщество во Франции и за рубежом, чтобы иметь как можно больше информации и выяснить, есть ли связь между коронавирусом и этой формой, которая до сих пор нигде не была выявлена", - подчеркнул Веран.

# В мире
По материалам: ria.ru

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