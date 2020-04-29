Врио главы Калужской области отправил в отставку министра здравоохранения

Анастасия Иванова

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша отправил в отставку главу регионального министерства здравоохранения Наталью Огородникову после того, как стало известно о смерти четырех пациентов с COVID-19 в области за минувшие сутки.

"Принял решение отправить в отставку исполняющего обязанности министра здравоохранения Калужской области Наталью Владимировну Огородникову", - написал Шапша в своих аккаунтах в социальных сетях.

Исполнять обязанности министра здравоохранения будет главный хирург Калужской области Алан Цкаев. С ноября 2013 года он возглавлял Областную клиническую больницу скорой медицинской помощи имени К.Н. Шевченко. Цкаев - хирург высшей квалификационной категории, доцент, кандидат медицинских наук.