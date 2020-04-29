Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Врио главы Калужской области отправил в отставку министра здравоохранения

Врио главы Калужской области отправил в отставку министра здравоохранения

Врио главы Калужской области отправил в отставку министра здравоохранения
Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша отправил в отставку главу регионального министерства здравоохранения Наталью Огородникову после того, как стало известно о смерти четырех пациентов с COVID-19 в области за минувшие сутки.

"Принял решение отправить в отставку исполняющего обязанности министра здравоохранения Калужской области Наталью Владимировну Огородникову", - написал Шапша в своих аккаунтах в социальных сетях.

Исполнять обязанности министра здравоохранения будет главный хирург Калужской области Алан Цкаев. С ноября 2013 года он возглавлял Областную клиническую больницу скорой медицинской помощи имени К.Н. Шевченко. Цкаев - хирург высшей квалификационной категории, доцент, кандидат медицинских наук.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Глава Минтруда рассказал об "окне возможностей" в ситуации с COVID-19
Глава Минтруда рассказал об "окне возможностей" в ситуации с COVID-19
Врио главы Калужской области отправил в отставку министра здравоохранения
Врио главы Калужской области отправил в отставку министра
Что смотреть онлайн 29 апреля. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 29 апреля. Расписание трансляций
В США суд отказался освободить россиянина Фирсова
В США суд отказался освободить россиянина Фирсова
В России стартовал литературный проект «ПостЭпидемия»
В России стартовал литературный проект «ПостЭпидемия»
ЕР подготовит предложения по поэтапному выходу экономики из карантина
ЕР подготовит предложения по поэтапному выходу экономики из карантина
Интернет-тролль из семьи христиан рассказал о секретной любви к трансгендерам
Интернет-тролль из семьи христиан рассказал о секретной любви к
Эрдоган призвал жителей Турции ещё немного потерпеть: «Впереди светлые дни»
Эрдоган призвал жителей Турции ещё немного потерпеть: «Впереди
Вирус проигрывает, но война не окончена: основные тезисы выступления Путина
Вирус проигрывает, но война не окончена: основные тезисы выступления
«Врачи планируют отпустить ее домой через 7-10 дней»: Евгений Гор о здоровье Надежды Бабкиной
«Врачи планируют отпустить ее домой через 7-10 дней»: Евгений Гор о
В Приднестровье число зараженных коронавирусом возросло до 428
В Приднестровье число зараженных коронавирусом возросло до 428
Названо число безработных в России
Названо число безработных в России

Топ на сегодня

Трамп призвал штаты поторопиться со снятием ограничений по Covid-19
Трамп призвал штаты поторопиться со снятием ограничений по Covid-19
США решили выставить Китаю счет за коронавирус
США решили выставить Китаю счет за коронавирус
Заразившийся коронавирусом российский врач рассказал о лечении в реанимации
Заразившийся коронавирусом российский врач рассказал о лечении в
Медицинские маски и перчатки станут обязательными для пассажиров самолетов
Медицинские маски и перчатки станут обязательными для пассажиров
Медведев обсудит с ЕР помощь россиянам в период пандемии
Медведев обсудит с ЕР помощь россиянам в период пандемии

Еще по теме

Губернатор Калужской области ушел в отставку
Политолог прокомментировал смену власти в Калужской области
Выборы губернатора Калужской области пройдут 13 сентября
Врио губернатора Калужской области назначен слушатель "школы губернаторов" ВШГУ