Захарова: Болезненные фантазии СМИ Чехии ухудшат отношения с Россией

Лидия Мартынова

Опубликованные СМИ Чехии сообщения о якобы планировавшемся Россией отравлении чешских политиков будут иметь последствия для отношений двух стран. Об этом сегодня, 29 апреля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что в чешском журнале Respekt появилась публикация о приезде в страну представителей российских спецслужб с целью отравить чиновников, ответственных за снос памятника маршалу Ивану Коневу.

«Это уже болезненные фантазии. Здесь критиковать или описывать, или давать им какую-либо характеристику просто невозможно, — сказала она. — Это граничащая с каким-то болезненным бредом очередная грубая провокация со стороны тех сил в Чехии, которые хотят любой ценой нанести урон российско-чешским отношениям. Исходим из того, что в Праге должны в полной мере осознавать всю серьезность последствий использования таких методов и манипуляций».

Как сообщало ИА Newstes , памятник маршалу Ивану Коневу, освободителю Праги, был снят с пьедестала 3 апреля решением муниципальных властей района Прага-6, на административной территории которого он находился. Решение было принято муниципалитетом 12 сентября прошлого года. Это произошло несмотря на протесты общественности и негативную реакцию президента Чехии Милоша Земана.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника по статье «Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично».