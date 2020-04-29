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Зампред ЕП поблагодарил Россию за помощь Италии в борьбе с коронавирусом

Зампред ЕП поблагодарил Россию за помощь Италии в борьбе с коронавирусом
Заместитель председателя Европарламента, видный деятель правящего в Италии "Движения 5 звезд" Фабио Массимо Касталдо в эксклюзивном интервью РИА Новости выразил глубокую благодарность России и другим странам, которые оказывают помощь Италии во время пандемии COVID-19.

"Я хотел бы выразить глубокую благодарность Российской Федерации и всем другим государствам, которые решили оказать нам помощь, каждое в соответствии со своими возможностями", - заявил известный европейский политик.

# Россия
По материалам: ria.ru

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