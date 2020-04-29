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Заседание Евразийского альянса омбудсменов впервые пройдет по видеосвязи

Заседание Евразийского альянса омбудсменов впервые пройдет по видеосвязи
Заседание Евразийского альянса омбудсменов в среду впервые пройдет в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

Евразийский альянс омбудсменов, в который входят представители России, Армении, Ирана, Киргизии, Монголии, Сербии и Таджикистана, существует с 2017 года.

"Омбудсмены обсудят вопросы защиты прав и свобод человека в контексте 75-летия годовщины Великой Победы, влияние односторонних санкций и лучшие практики деятельности в защиту прав человека в условиях пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2019 году в рамках альянса значительно расширилось многостороннее сотрудничество с омбудсменами зарубежных стран, в результате чего между его членами налажено эффективное сотрудничество в области обеспечения, соблюдения и защиты прав человека.

# Россия
По материалам: ria.ru

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