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Зейн Малик и Джиджи Хадид впервые станут родителями

Зейн Малик и Джиджи Хадид впервые станут родителями

25-летняя Джиджи Хадид беременна! Онлайн-издание TMZ со ссылкой на собственные источники, близкие к семье модели, сообщило, что она и ее 27-летний бойфренд Зейн Малик в скором будущем впервые станут родителями.

По данным СМИ, Хадид сейчас находится на 20-й неделе беременности. Пока неясно, знает ли пара пол будущего малыша, но семьи Джиджи и Зейна очень взволнованы предстоящим событием.


Зейн Малик и Джиджи Хадид

На прошлой неделе у Джиджи был день рождения, который она отпраздновала с семьей и бойфрендом. И он, и она выглядели очень счастливыми на снимках, которыми Хадид поделилась в инстаграме.

Роман американской модели и британского певца продолжается пять лет, но все эти годы их отношения переживали взлеты и падения. В 2018 году они расставались дважды. В январе 2020 года влюбленные в очередной раз подтвердили слухи о воссоединении, появившись вместе на улице Нью-Йорка.



 


Джиджи Хадид с Зейном Маликом и сестрой Беллой

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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