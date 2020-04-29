Жену Андрея Черкасова выписали из роддома

Анастасия Иванова

Кристина Черкасова наконец-то вернулась домой вместе с маленьким сыном. Супруга телеведущего призналась, что первые дни материнства оказались волшебными, хотя она и боялась, что не справится с ребенком.

Андрей и Кристина Черкасовы давно мечтали о ребенке, и вот 22 апреля на свет появился их сын. Все эти дни супруга телеведущего находилась в роддоме. Как оказалось, Кристина сама настояла на поздней выписке, поскольку боялась, что не сможет справиться с заботой о ребенке.

«Вы знаете, что ко мне должна была приехать моя мама минимум на два месяца, но из-за сложившейся ситуации она не смогла этого сделать. Именно поэтому мы попросили персонал оставить меня с малышом здесь подольше. Мне так было спокойнее, ведь врачи и медсестры всегда могли прийти на помощь. Мне кажется, если бы я была дома, я бы паниковала», — призналась Кристина.

Первые несколько дней Андрей все время находился рядом с супругой, но потом телеведущему пришлось вернуться домой, чтобы подготовить квартиру к приезду сына. Также Черкасов устроил сюрприз для жены: он заказал специальную инсталляцию из шариков, на фоне которой и фотографировались новоиспеченные родители. «Сынок, мы едем домой! Неделю назад мы приехали сюда вдвоем, а уезжаем втроем! С нашим счастьем на руках», — поделился эмоциями Черкасов.

Сама Кристина перед выпиской еще раз поблагодарила персонал родильного отделения за их поддержку и заботу. «Мне очень повезло с врачами. Они помогали мне все эти дни, прислушивались к моим просьбам. В итоге роды прошли именно так, как я и хотела», — сообщила звезда.





Пока влюбленные скрывают имя сына, поскольку считают, что так их ребенок будет в большей безопасности. Кристина уверена, что ей удастся быстро привыкнуть ко всем потребностям малыша и стать для него идеальной мамой.

Напомним, что Андрей и Кристина поженились летом прошлого года. Влюбленные устроили пышную свадьбу, на которую пригласили не только родственников, но и многих друзей по «ДОМу-2». Ну, а уже в декабре выяснилось, что Черкасовы ждут первенца. Кристина долго скрывала радостную новость от поклонников, но после начала в подробностях рассказывать о беременности.

Ближайшие несколько недель Кристина проведет рядом с сыном. Однако полностью отказываться от работы звезда не намерена. Сейчас супруга Черкасова владеет собственным салоном красоты, а также участвует в рекламных кампаниях известных брендов. Кристина уверена, что ей удастся гармонично совмещать материнство и бизнес.

Фото: Личный архив, Instagram