Знаки неудачи: как беда «отмечает» человека и как отвести от себя зло

Вадим Карасев

Известно множество случаев, когда люди предчувствовали скорую беду, хотя внешние обстоятельства ее не предвещали. Как установили эзотерики, в таких случаях беду предрекают так называемые «метки неудачи».

Душа человека всегда была полем брани для светлых и темных сил. Задача светлых сил — сделать человека счастливым, темных — нанести человеку как можно больше несчастий. Повышенное внимание заслуживают отметины на теле: по ним можно судить о загадочных событиях, которые случаются в жизни. В эзотерике они считаются индикаторами удачи или проблем. По словам экспертов, нередко человек получает от темных сил «знак беды» в виде отпечатка на теле, который сигнализирует о несчастливых событиях. Если вовремя его заметить и нейтрализовать, то неприятности получится обойти стороной.

Знаки неудачи

Существует много различных отметин на теле: родимые пятна, пигментация, морщины и прочее. Каждая отметина несет сакральную информацию, сигнализирующую о скором происшествии, которое может случиться в жизни.

1. Родинки — неизменные знаки, которые даются при рождении и сопровождают всю жизнь. Удаление родинки является огромным преступлением против своей судьбы, поскольку это может перепутать перипетии всей жизни, навлечь неприятности (исключением является случай, когда ударить родинку рекомендует врач). Даже порез родинки может вызывать событие, предначертанное судьбой, которое неожиданно обрушится на человека и застанет его врасплох.

Черные родинки — «черные метки», кармические ограничения, которые делают человека зависимым от судьбы. Второй тип отметин — светлые родинки. Они предвещают обстоятельства, которые заставят измениться, пересмотреть свою жизнь, стать духовно богатым. Но если человек идет не своим путем, могут насылать неприятности.

2. Родимые пятна могут проступать на теле и исчезать. Являются посланниками свыше, подсказками судьбы или знаками, сигнализирующими о скором несчастье. Родимое пятно красноватого оттенка указывают на скорую борьбу, вызов, испытание, избежать которого не получится. Черное пятно может предвещать потерю памяти, разлад или ссору.

3. Любые покраснения кожи и высыпания, особенно неожиданные, — предвестники того, что грядет беда в какой-то из сфер жизни. Темные, красноватые пятна указывают на то, что придут неприятности крупного масштаба, затрагивающие темы карьеры, денег, семьи, рода. Тусклые, светлые пятна обозначают повышенную вероятность личных проблем, любовных драм, эмоциональных переживаний, заболеваний.

4. Бородавки, морщины, складки на коже сигнализируют об угрожающих событиях. Кто-то играет на ваших эмоциях, подчиняет себе, наводит порчу или сглаз. Подобная метка неудачи предупреждает о недоброжелателе, который прячется под маской друга.

Как снять знак неудачи и отвести от себя зло

Для снятия знака неудачи нужно найти в своем шкафу самую старую и не подлежащую ношению вещь. Аккуратно ее сложить, можно в форме конверта, а после прихватить стежками. Нитки лучше взять черного цвета, а иглу новую. Стежков должно быть тридцать.

Как все будет готово, зажгите две свечи, а по центру между ними положите получившийся сверток. Подождите, пока свечи разгорятся, после прочтите: «Сгинь, беда, пропади, на веки вечные улети. Чур меня».

Свечи задуйте, а сверток выбросите вместе с мусором. Возвращаясь домой, не оглядывайтесь и ни с кем не разговаривайте. По возвращению необходимо хорошо вымыть руки под проточной водой, еще раз повторив заговор.