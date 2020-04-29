"Зулейха открывает глаза" установил несколько телевизионных рекордов

Лидия Мартынова

На прошлой неделе телеканал "Россия" завершил показ восьмисерийного фильма "Зулейха открывает глаза" по бестселлеру Гузель Яхиной. Он установил несколько телевизионных рекордов, сообщили РИА Новости в пресс-службе.

"Зулейха открывает глаза" возглавил рейтинг топ-10 премьерных сериалов всего будничного прайма 2020 года в аудиториях "18+" и "4+". Средняя доля в совершеннолетних зрителей составила 20,9% (при рекордном среднем рейтинге в 7,4%), а средняя доля в группе от четырех лет и выше — 20% (усредненный рейтинг 6,4%).

Многосерийный фильм стал еще и самой рейтинговой премьерой серди всех телеканалов в аудиториях "18+" и "4+" начиная с 1 января 2019 года. В 2018 году этот рекорд был обойден только исторической драмой "Годунов", который тоже выходил на "России".

Сериал смотрели не только по телевизору, но и в интернете. По данным на 27 апреля 2020 года, все серии суммарно набрали 18,4 млн просмотров на YouTube, а каждый эпизод в день премьеры становился трендом в русскоязычном сегменте.