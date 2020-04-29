"Зулейха открывает глаза" установил несколько телевизионных рекордов
"Зулейха открывает глаза" возглавил рейтинг топ-10 премьерных сериалов всего будничного прайма 2020 года в аудиториях "18+" и "4+". Средняя доля в совершеннолетних зрителей составила 20,9% (при рекордном среднем рейтинге в 7,4%), а средняя доля в группе от четырех лет и выше — 20% (усредненный рейтинг 6,4%).
Многосерийный фильм стал еще и самой рейтинговой премьерой серди всех телеканалов в аудиториях "18+" и "4+" начиная с 1 января 2019 года. В 2018 году этот рекорд был обойден только исторической драмой "Годунов", который тоже выходил на "России".
Сериал смотрели не только по телевизору, но и в интернете. По данным на 27 апреля 2020 года, все серии суммарно набрали 18,4 млн просмотров на YouTube, а каждый эпизод в день премьеры становился трендом в русскоязычном сегменте.