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30-летняя китаянка перенесла более ста пластических операций в погоне за идеальной внешностью

30-летняя китаянка перенесла более ста пластических операций в погоне за идеальной внешностью

30-летняя жительница Пекина Ву Сяочэнь рассказала CNN о том, как пластическая хирургия стала ее наваждением — девушка перенесла более ста пластических операций и открыла две клиники пластической хирургии в столице Китая.

Сяочэнь рассказала, что первый раз легла под нож пластического хирурга в 14 лет — сделала липосакцию бедер. Ву не устраивали ее объемы после перенесенного аутоиммунного заболевания и приема гормональных препаратов. Как утверждает CNN, деньги на операцию дала ей мать.


Ву Сяочэнь до операций


... и сейчас

Вскоре Ву пополнила ряды тех пациентов пластических хирургов, которые не могут остановиться в поисках идеальных себя. За 16 лет Сяочэнь сделала более ста различных пластических операций (часть из них потребовалась после неудачных хирургических вмешательств) и потратила на них 4 миллиона юаней (42 миллиона рублей). Каждые два-три года я делаю несколько процедур. Хирургия стала для меня чем-то вроде пристрастия,    — сказала Сяочэнь.


С каждым годом все больше китаянок используют пластическую хирургию, чтобы стать обладательницами больших глаз, узких носов, высоких скул… Они подражают героям японских комиксов, звездам южнокорейской поп-музыки и западным звездам. Лица китайско-гонконгской модели Анджелы Бейби и актрисы Фань Бинбин стали ориентирами для многих молодых поклонников косметической хирургии в Китае.


Анджела Бейби

При этом китайские СМИ регулярно сообщают о неудачных случаях хирургического вмешательства и даже смертях пациентов. Китайская национальная комиссия здравоохранения в ходе годовой проверки деятельности пластических хирургов возбудила 1200 уголовных дел. Несмотря на риски, Китай быстро догоняет США по общему количеству пластических операций.


Фань Бинбин
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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