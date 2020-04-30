6 слов-вредителей и паразитов, которые отпугивают удачу и ведут к невезению

Вадим Карасев

В нашем лексиконе существует много слов-вредителей, которые отпугивают удачу, а мы их даже не замечаем. Эксперты в области биоэнергетики советуют произносить их как можно реже или вовсе перестать употреблять.

Вы можете контролировать то, что говорите, но не можете заставить окружающих не говорить что-то неприятное. Нередко на нас насылают неудачи окружающие, говоря дурные вещи и желая нам зла. Не стоит пугаться раньше времени, ведь вы всегда можете нейтрализовать негативные слова в ваш адрес.

«Нет»

Начать стоит с самого опасного слова, которое мы повторяет очень много раз на дню. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют как можно реже говорить «нет». Это не значит, что теперь вам нужно на вопросы всегда отвечать положительно. Просто старайтесь избегать излишне частого повторения этого слова.

Избавиться полностью от частиц «не» и от слова «нет» невозможно, однако если вы будете формулировать свои фразы как можно чаще без них, то вы увидите, насколько сильно изменится ваша жизнь в лучшую сторону. Вселенная будет более благосклонной к вам и к вашим желаниям. Гораздо чаще будут происходить случайные, но приятные вещи.

«Ненавижу»

Ненависть — одно из самых сильных и самых негативных чувств. Даже в шутку это слово произносить не советует ни один эксперт в области биоэнергетики. Слова «ненависть» и «ненавижу» крайне сильно влияют на ваше биополе, ослабляя его и лишая вас удачи.

Считается, что те, кто часто испытывает данное чувство, встречают на своем пути точно таких же людей, преисполненных ненавистью и негативом. Все негативное привлекает себе подобное, поэтому старайтесь даже к недоброжелателям относиться хотя бы нейтрально, не мстить никому и не таить обид.

«Плохой», «плохо»

Вместо «я плохо выполнил возложенные на меня обязательства» можно сказать «я потерпел крах, но в следующий раз справлюсь лучше». Это слово обладает очень негативным окрасом.

Не нужно говорить про себя или про других людей «плохой», особенно про близких. Эксперты считают, что это может навлекать на людей и на вас самих болезни, ведь недаром раньше и иногда сейчас про больных говорят «плохой». Исключайте это слово из своего лексикона как можно скорее.

«Неудача», «не везет»

Не стоит говорить так про себя и других людей. Это действительно навлекает неудачи и невезение. Дело в том, что чем чаще вы повторяете, что вы везунчик, что вам всегда улыбается удача, тем лучше, ведь это в действительности будет происходить чаще.

Вместе с «неудачей» не стоит повторять часто такие близкие по значению слова как «безнадежность», «провал», «беда» и так далее. Чем реже вы это произносите, тем больше будет удачи во всех сферах жизни. Если вы чувствуете, что вам предстоит встретиться с проблемами, пользуйтесь шепотками на удачу. Также следите за гороскопами или нашим лунным календарем, чтобы знать, как себя вести в тот или иной период.

«Никогда»

Многие слышали фразу: «Никогда не говори никогда». Это действительно так. Старайтесь как можно реже произносить это слово: это противоречит вселенским законам, которые гласят, что желаемое может произойти в любой момент. Для Вселенной нет ничего невозможного.

Даже если вы говорите о вредных привычках, не говорите «я никогда не буду больше пить/курить/ругаться». «Никогда» связано с пустотой, смертью и безысходностью, поэтому будьте очень внимательны.

«Бедность»

Крайне опасно говорить это про себя или про своих близких. Даже если у вас мало денег, не говорите «я нищий» или «я бедная». Скажите, что у вас мало денег, — это будет гораздо лучше.

Изначально Вселенная создает всех нас богатыми, ведь богатство — это не материальные накопления, а душевный багаж, ваши эмоции, воспоминания, любовь, дружба. Говоря «я бедный/бедная», вы лишаетесь не денег и имущества, а удачи, любви, душевного тепла и друзей.