«Академика Черского» встретили Балтфлот, ВМС Дании и шведский вертолет

Алексей Вольцев

Трубоукладчик «Академик Черский» взял прямой курс на Калининград. У пролива Каттегат между Данией и Швецией судно встретили Балтийский флот и Королевские военно-морские силы Дании. Следом за трубоукладчиком последовал вертолет из Швеции.

По данным навигационных порталов Myshiptracking и Marinetraffic, вчера, 29 апреля, в 21.00 океанский спасательный буксир Северного флота «Николай Чикер», который сопровождал «Академика Черского» от берегов Португалии, оставил трубоукладчик в проливе Скагеррак и взял курс на север — на место базирования.

Иллюстрация: marinetraffic.com.

«Академик Черский», в свою очередь, продолжил путь в Балтийское море и указал уже настоящую точку следования, Калининград.

Иллюстрация: marinetraffic.com.

Сегодня, 30 апреля, утром, в 5.00, на входе в следующий пролив в Балтийское море, Каттегат, трубоукладчик был взят на сопровождение уже спасательным буксиром Балтийского флота «СБ-123». Судно пришло с главной военно-морской базы Балтийского флота в Балтийске, у Калининграда. «СБ-123» — новый буксир, который вошел в состав ВМФ России в 2016 году. Он взял «Академика Черского» на сопровождение и ведет его на расстоянии нескольких миль от себя.

Буксир Балтийского флота «СБ-123». Иллюстрация: marinetraffic.com.Иллюстрация: myshiptracking.com.Буксир Балтийского флота «СБ-123». Иллюстрация: marinetraffic.com.

Когда трубоукладчик зашел в пролив Каттегат, выяснилось, что живой интерес к судну, которое способно достроить «Северный поток — 2», проявляют не только российские военные, но и власти Дании и Швеции. В шесть часов утра к «Академику Черскому» подошел океанский патрульный корабль Королевских военно-морских сил Дании P252 и лег параллельным курсом на расстоянии 10 миль. В течение трех часов датские военные сопровождали трубоукладчик, а после девяти часов утра вооруженный двумя крупнокалиберными пулеметами корабль свернул к острову Лесё.

Иллюстрация: marinetraffic.com.Курс патрульного корабля ВМС Дании. Иллюстрация: myshiptracking.com.Курс патрульного корабля ВМС Дании. Иллюстрация: myshiptracking.com.

Как писало датское издание Ekstra Bladet, в декабре прошлого года патрульный корабль P252 сопровождал в проливе российскую подводную лодку, которая шла в Балтийск. «Это стандартная процедура, которой мы следуем, когда они проходят. Мы находимся в двух-пяти километрах от подводной лодки, пока она не выйдет из датских вод», — заявил изданию командующий Оперативным центром Вооруженных сил Дании. В случае с «Академиком Черским», правда, речь идет о гражданском судне, хотя и в сопровождении военного буксира.

На датском военном патруле мониторинг российской группы судов не завершился. Около 10.00 по маршруту трубоукладчика и буксира Балтийского флота пролетел шведский поисково-спасательный вертолет FFK STC 139. Облетев «Академика Черского» и «СБ-123», он взял курс обратно — на Гетеборг. Вертолет AW139 принадлежит Шведской морской администрации, которая контролирует ситуацию с мореплаванием у берегов страны.

Иллюстрация: aerospace-technology.com.Шведский вертолет. Иллюстрация: myshiptracking.com.Курс вертолета. Иллюстрация: myshiptracking.com

Сейчас, днем 30 апреля, трубоукладчик «Академик Черский» и спасательный буксир Балтийского флот «СБ-123» продолжают путь в Калининград. Туда они должны прибыть 3 мая.

Трубоукладчик «Академик Черский» — самый подходящий кандидат на достройку «Северного потока — 2». О его возможном участии в проекте заявлял министр энергетики России Александр Новак. Из Находки судно ушло после проведения конкурса на его дооснащение сварочным оборудованием. Правда, в документах «Газпром флот» указал, что работы проводятся для обустройства Киринского месторождения на Дальнем Востоке.

То, что судно идет на Балтику, косвенно подтверждали другие тендеры компании на поставку материалов. В них указывалось, что их необходимо будет доставить в Калининград или Санкт-Петербург.

Кроме «Академика Черского», у «Газпрома» в распоряжении есть еще и трубоукладочная баржа «Фортуна», которая с октября находится в немецком порту Мукран. Он служит логистической базой «Северного потока — 2». «Фортуна» отличается от «Академика Черского» тем, что не имеет системы динамического позиционирования, которую указывали в датской заявке, требует больше судов поддержки и больше времени для завершения укладки газопровода.

Трубоукладчики швейцарского подрядчика «Северного потока — 2» прекратили работы 21 декабря, — перед тем как президент США подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, которым вводились санкции против участников проекта. В Allseas заявляли ИА Newstes о том, что компания не планирует продолжать участвовать в проекте.

До конца строительства «Северного потока — 2» осталось уложить около 160 километров газопровода, в основном в датских водах. Президент России Владимир Путин заявил в январе, что проект планируется завершить собственными силами в конце 2020 года — первом квартале следующего.