Алексей Навальный завел себе аккаунт в TikTok, но не знает, зачем
Самоизоляция пробуждает во многих неожиданные таланты и толкает людей на спонтанные поступки. Пока одни, как Шакира, на дому осваивают онлайн-курс античной философии, другие осваивают всевозможные социальные сети.
Вот и 43-летний оппозиционный политик Алексей Навальный подчинился модным трендам и завел себе аккаунт на популярной среди молодежи по всему миру платформе TikTok. Несколько часов назад он опубликовал свое первое видео, которое было снято на его дачном участке в Краснознаменске, — там он вместе с 43-летней женой Юлией и 12-летним сыном Захаром переживает пандемию коронавируса.
Ролик был снят не по канонам TikTok — на нем отсутствовала музыка и какие-либо видеоэффекты. В своем первом ролике политик неспешно прогуливается по участку и рассказывает, почему именно решился завести аккаунт на популярной платформе. При этом на заднем плане сын Навального танцует, широко размахивая руками.
Привет, это Навальный, я завел себе TikTok. Мне много об этом говорили. Я, правда, не знаю, что здесь делать. Что я должен — петь или танцевать? Я не понимаю, что я должен делать в TikTok, но тем не менее у меня теперь есть TikTok,
— говорит в ролике Навальный.@_navalny_
У меня теперь есть тик-ток ##навальный ##зачем ##стыдно ##креатив♬ original sound - _navalny_
О своем появлении в TikTok Навальный уже успел рассказать в инстаграме. В сторис он сообщил, что у него пока нет подписок, но он с радостью добавит всех тех, кто сделает самые смешные пародии на его первое видео. На данный момент к себе в друзья он добавил уже четырех тиктокеров, при этом на его аккаунт уже подписалось больше 16 тысяч человек.
Кстати, это не единственный эксперимент, на который Алексей Навальный решился на самоизоляции. Недавно он опубликовал в своем инстаграме ролик, на котором вместе с сыном Захаром проводит популярный в сети опыт с погружением конфет Mentos в бутылку с "Кока-Колой".
Примечательно, что дочь политика, 18-летняя Дарья, в эти дни не может быть рядом с семьей. Сейчас она живет в Калифорнии, где учится в одном из самых престижных университетов мира — в Стэнфорде.