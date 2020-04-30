Алексей Навальный завел себе аккаунт в TikTok, но не знает, зачем

Вадим Карасев

Самоизоляция пробуждает во многих неожиданные таланты и толкает людей на спонтанные поступки. Пока одни, как Шакира, на дому осваивают онлайн-курс античной философии, другие осваивают всевозможные социальные сети.

Вот и 43-летний оппозиционный политик Алексей Навальный подчинился модным трендам и завел себе аккаунт на популярной среди молодежи по всему миру платформе TikTok. Несколько часов назад он опубликовал свое первое видео, которое было снято на его дачном участке в Краснознаменске, — там он вместе с 43-летней женой Юлией и 12-летним сыном Захаром переживает пандемию коронавируса.





Алексей и Юлия Навальные

Ролик был снят не по канонам TikTok — на нем отсутствовала музыка и какие-либо видеоэффекты. В своем первом ролике политик неспешно прогуливается по участку и рассказывает, почему именно решился завести аккаунт на популярной платформе. При этом на заднем плане сын Навального танцует, широко размахивая руками.

Привет, это Навальный, я завел себе TikTok. Мне много об этом говорили. Я, правда, не знаю, что здесь делать. Что я должен — петь или танцевать? Я не понимаю, что я должен делать в TikTok, но тем не менее у меня теперь есть TikTok,

— говорит в ролике Навальный.

@_navalny_

У меня теперь есть тик-ток ##навальный ##зачем ##стыдно ##креатив

♬ original sound - _navalny_

О своем появлении в TikTok Навальный уже успел рассказать в инстаграме. В сторис он сообщил, что у него пока нет подписок, но он с радостью добавит всех тех, кто сделает самые смешные пародии на его первое видео. На данный момент к себе в друзья он добавил уже четырех тиктокеров, при этом на его аккаунт уже подписалось больше 16 тысяч человек.





Алексей Навальный с сыном Захаром

Кстати, это не единственный эксперимент, на который Алексей Навальный решился на самоизоляции. Недавно он опубликовал в своем инстаграме ролик, на котором вместе с сыном Захаром проводит популярный в сети опыт с погружением конфет Mentos в бутылку с "Кока-Колой".

Примечательно, что дочь политика, 18-летняя Дарья, в эти дни не может быть рядом с семьей. Сейчас она живет в Калифорнии, где учится в одном из самых престижных университетов мира — в Стэнфорде.





Алексей и Юлия Навальные с сыном Захаром и дочерью Дашей