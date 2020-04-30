Аслан Бжания сменил мэра Сухума

Лидия Мартынова

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал 30 апреля указ об освобождении от должности исполняющего обязанности главы администрации города Сухум Кана Кварчия и назначении исполняющим обязанности мэра Беслана Эшба.

Кан Кварчия был мэром Сухума с октября 2019 года. Ранее он был депутатом Сухумского городского собрания, с 2012 года по 2017 год — депутатом парламента республики.

Беслан Эшба родился в 1967 году. С 1994 по 1995 год возглавлял «Фонд возрождения Абхазии» в Москве. С февраля 1996 по февраль 1999 года был советником президента Абхазии по экономическим вопросам. С 1999 по 2005 год возглавлял Госкомпанию «Абхазтоп». С 2007 по 2010 год — председатель совета КБ «Универсал-банк». С августа 2010 по сентябрь 2011 года — помощник главы правительства Республики Абхазия. С мая 2012 по апрель 2013 года — депутат парламента Республики Абхазия.

30 апреля 2013 года указом президента Абхазии Александра Анкваба Беслан Эшба был назначен вице-премьером Республики Абхазия. 2 июня 2014 года подал заявление об освобождении от обязанностей вице-премьера. 12 августа 2016 года был назначен вице-премьером Республики Абхазия. 25 января 2017 года Эшба подал заявление об отставке.

В августе 2015 года создал РОО «Апсадгьыл».