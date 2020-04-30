Астраханец прятал оружие по всему дому, даже в детской комнате

Вадим Карасев

В ходе операции по выявлению незаконного оборота оружия в Астраханской области был задержан житель Приволжского района.

По сообщению пресс-службы УМВД России по Астраханской области операция проводилась силами сотрудников ГУУР МВД России, Управления уголовного розыска УМВД России по Астраханской области и регионального Управления ФСБ при силовой поддержке бойцов спецназа Росгвардии.

Астраханец прятал оружие по всему дому: на кухне, в ванной комнате, и даже детской. В ходе обыска было найдено огнестрельное оружие, пригодное для стрельбы (гладкоствольный карабин «Сайга», пистолет-пулемет иностранного производства, охолощенный ПМ), более двух сотен патронов различного калибра, корпус гранаты, приборы для бесшумной стрельбы.

Также, в доме обнаружили другие запчасти для оружия, приспособления и инструменты для изготовления боеприпасов.

Кроме оружия кинолог с собакой обнаружили тайник с веществом растительного происхождения, которое отправлено на экспертизу.

Мужчина, свои опасные запасы пытался пояснить «любовью к оружию». А на вопрос о том, где он все это приобрел, ответил, что в интернете.

В ведомстве отмечают, что подозреваемый в незаконном обороте оружия мужчина, уже имеет несколько судимостей. Пока, в качестве меры пресечения, ему избрана подписка о невыезде.

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