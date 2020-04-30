Байдена научили правильно отвечать на обвинения в домогательствах

Вадим Карасев

Алисса МиланоФото: Rich Fury / Getty Images

Алисса Милано, актриса и видная участница движения #MeToo, поделилась советом с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, относительно его участия в сексуальном скандале. Об этом сообщают Fox News.

Милано написала открытое письмо, пытаясь объяснить свою позицию, касаемо ее поддержки кандидата от Демократической партии США, в виновность которого актриса отказывается верить, несмотря на заявления его бывшей помощницы Тары Рид.

Звезда «Зачарованных» написала, что заявления Рид «глубоко ее беспокоят», но в ее представлении Байден – тот человек, которого она «никак не может сопоставить с теми деяниями, в которых его обвиняют».

Она также обратилась к самому Байдену, посоветовав политику принимать сложившуюся ситуацию с «высоко поднятой головой». «Ответьте на каждый вопрос и признайте любой проступок, чтобы быть примером для всех мужчин, которые сталкиваются с подобными обвинениями, независимо от того, обоснованы они или нет», — написала Милано.

Затем актриса обратилась к Рид, написав, что каждый потерпевший имеет право рассказать свою историю, но при этом предупредила бывшую помощницу Байдена не быть «подкормкой системы». Милано отметила, что речь всегда шла об изменении культуры «неверия женщинам по умолчанию», а не доверию всем женщинам.

Тем временем бывшая кандидатка на пост губернатора Джорджии Стейси Абрамс опровергла слова о том, что она придерживается «двойных стандартов» в отношении обвинений против Джо Байдена и судьи Верховного суда США Бретта Кавано, также обвиненного в домогательствах.

Во время интервью телеведущий CNN Дон Лемон спросил Абрамс о ее словах в Twitter в 2018 году. Тогда бывшая кандидатка на пост губернатора Джорджии пристыдила Сенат за решение выдвинуть кандидатуру Кавано, написав, что лица, пережившие насилие, «заслуживают поддержки и того, чтобы их голоса были услышаны».

Абрамс сказала, что Рид заслуживает, чтобы ее история была услышана и расследована. Согласно данным The New York Times, она утверждала, что доверяет Байдену.

Ранее Байдена также поддержала бывший кандидат в президенты США и госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая заявила об этом на публичной онлайн-встрече, посвященной влиянию коронавирусного кризиса на женщин.

Бывшая сотрудница Сената Конгресса США около месяца назад рассказала миру о пережитых ею сексуальных домогательствах со стороны Джо Байдена. По словам Рид, в 1993 году в одном из коридоров Капитолия американский политик, который тогда занимал пост сенатора от штата Делавэр, без разрешения целовал ее, прикасался к ней, а также настаивал на интимных отношениях. Несмотря на то, что женщина рассказала о случившемся трем старшим помощникам Байдена и отделу сената по работе с персоналом, никаких мер в отношении политика принято не было. Офис Байдена в свою очередь категорически отверг обвинения, назвав иск о предполагаемом инциденте «ложным».