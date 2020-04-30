Бас-гитарист Linkin Park рассказал, что группа работает над новой музыкой

Лидия Мартынова

Бас-гитарист американской рок-группы Linkin Park Дэвид Майкл Фаррел рассказал, что вместе с остальными участниками работает над новой музыкой, сообщает NME.

По его словам, музыканты начали сочинять песни еще до того, как в мире объявили карантин из-за пандемии коронавируса. Но они почти все "приостановили" из-за самоизоляции.





"Сейчас мы проводим онлайн-собрания, чтобы вместе пообедать и сказать друг другу "Привет". На этом, к сожалению, все. Мы не можем собраться вместе, чтобы записать и проработать все то, что придумали до карантина. Поэтому сейчас сидим дома и разрабатываем идеи", — прокомментировал Фаррел.

После того, как в 2017 году фронтмен Честер Беннингтон скончался, группа Linkin Park не выпускала новых песен (последний альбом One more light вышел незадолго до смерти музыканта).

В 2018 году вокалист Майк Шинода представил дебютный сольный проект Post traumatic, который положительно оценили критики и слушатели (в чарте Billboard 200 он занял 16 место).

Рок-группа Беннингтона Grey Daze тоже собирается выпустить новый альбом. Релиз запланирован на это лето.