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Бас-гитарист Linkin Park рассказал, что группа работает над новой музыкой

Бас-гитарист Linkin Park рассказал, что группа работает над новой музыкой
Бас-гитарист американской рок-группы Linkin Park Дэвид Майкл Фаррел рассказал, что вместе с остальными участниками работает над новой музыкой, сообщает NME.

По его словам, музыканты начали сочинять песни еще до того, как в мире объявили карантин из-за пандемии коронавируса. Но они почти все "приостановили" из-за самоизоляции.


"Сейчас мы проводим онлайн-собрания, чтобы вместе пообедать и сказать друг другу "Привет". На этом, к сожалению, все. Мы не можем собраться вместе, чтобы записать и проработать все то, что придумали до карантина. Поэтому сейчас сидим дома и разрабатываем идеи", — прокомментировал Фаррел.

После того, как в 2017 году фронтмен Честер Беннингтон скончался, группа Linkin Park не выпускала новых песен (последний альбом One more light вышел незадолго до смерти музыканта).


В 2018 году вокалист Майк Шинода представил дебютный сольный проект Post traumatic, который положительно оценили критики и слушатели (в чарте Billboard 200 он занял 16 место).

Рок-группа Беннингтона Grey Daze тоже собирается выпустить новый альбом. Релиз запланирован на это лето.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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