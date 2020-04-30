Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Бритни Спирс худеет на фоне стресса из-за долгой разлуки с бойфрендом Сэмом Асгари. Всему виной карантин

Бритни Спирс худеет на фоне стресса из-за долгой разлуки с бойфрендом Сэмом Асгари. Всему виной карантин

Бритни Спирс худеет на фоне стресса из-за долгой разлуки с бойфрендом Сэмом Асгари. Всему виной карантин

38-летняя Бритни Спирс продолжает рассказывать поклонникам в инстаграме, как проходит ее самоизоляция. Вчера певица призналась, что этот период дается ей не так уж легко. Вот уже несколько недель Бритни сидит на карантине после своего возвращения из Луизианы — все это время она не видится со своим возлюбленным, 26-летним Сэмом Асгари.

Накануне в своем инстаграме Спирс призналась, что очень скучает по своему бойфренду и на фоне стресса даже стремительно теряет килограммы:

Как мне кажется, я не видела своего парня Сэма уже целую вечность! Я действительно похудела, потому что очень сильно скучала по нему... Теперь все мои брюки и рубашки стали мне велики! Вот что с человеком может сделать разлука... Кто еще такое испытывал?


Сэм Асгари и Бритни Спирс

Источник, близкий к Бритни, подтвердил в беседе с изданием E! News, что звезда действительно не виделась с Сэмом уже несколько недель:

Она просто хочет быть в безопасности и не хочет рисковать, поэтому соблюдает все меры предосторожности. Они с Сэмом ежедневно общаются по FaceTime, но пока не могут встретиться, потому что еще не прошло достаточное количество времени.


Вчера Бритни Спирс также рассказала в своем инстаграме об инциденте, который произошел с ней около полугода назад. Звезда призналась, что по неосторожности устроила пожар в тренажерном зале своего дома, причем огонь добрался практически до всех ее тренажеров.

Это был несчастный случай, но да... я сожгла спортзал! Я проходила мимо зала и увидела пламя. Слава богу, сработала сигнализация, и никто не пострадал. Я зажгла там две свечи, и в какой-то момент пламя одной перекинулось на другую, начался пожар,

— рассказала Бритни в новом видео в инстаграме.

Певица добавила, что из пожара удалось спасти всего пару спортивных снарядов, с которыми она теперь продолжает тренировки на карантине. Бритни уточнила, что теперь в основном тренируется в саду своего дома. Кстати, не так давно Спирс призналась, что за время самоизоляции планирует значительно улучшить свою физическую форму и вернуть себе кубики пресса, которые были у нее когда-то.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Дуров пообещал вернуть собранные деньги
Дуров пообещал вернуть собранные деньги
Сотни грузовиков застряли на границе России и Китая
Сотни грузовиков застряли на границе России и Китая
Группа Scorpions выпустила новую песню "Sign of hope"
Группа Scorpions выпустила новую песню "Sign of hope"
МККК увеличил раздачу продуктов питания в Донбассе
МККК увеличил раздачу продуктов питания в Донбассе
В Грязях Липецкой области обновили главную зону отдыха
В Грязях Липецкой области обновили главную зону отдыха
Необычные одноклеточные существа частично сливаются друг с другом, чтобы охотиться на крупную добычу
Необычные одноклеточные существа частично сливаются друг с другом,
Бритни Спирс худеет на фоне стресса из-за долгой разлуки с бойфрендом Сэмом Асгари. Всему виной карантин
Бритни Спирс худеет на фоне стресса из-за долгой разлуки с бойфрендом
Центробанк выпустит памятные монеты к юбилею Победы
Центробанк выпустит памятные монеты к юбилею Победы
Оккупанты нарушили “тишину” более 7 тысяч раз с начала года - штаб ООС
Оккупанты нарушили “тишину” более 7 тысяч раз с начала года - штаб ООС
США рассказали о риске массового голода в КНДР
США рассказали о риске массового голода в КНДР
Доктор Мясников встретил уникального пациента с коронавирусом
Доктор Мясников встретил уникального пациента с коронавирусом
Ольга Ушакова хочет отсудить 300 тысяч у Кокорина и Мамаева
Ольга Ушакова хочет отсудить 300 тысяч у Кокорина и Мамаева

Топ на сегодня

Молдавия первой получила помощь от СНГ на борьбу с Covid-19
Молдавия первой получила помощь от СНГ на борьбу с Covid-19
Врач рассказал, что происходит с легкими после заражения коронавирусом
Врач рассказал, что происходит с легкими после заражения коронавирусом
МИД затруднился назвать число застрявших за границей россиян
МИД затруднился назвать число застрявших за границей россиян
Прибывшие на место преступления ивановские полицейские предложили охране украсть недокраденное
Прибывшие на место преступления ивановские полицейские предложили
Песков: регионы до 12 мая разработают план снятия ограничений по COVID-19
Песков: регионы до 12 мая разработают план снятия ограничений по

Еще по теме

Бритни Спирс больше не скрывает своего молодого бойфренда
Бритни Спирс отпраздновала Новый год вместе с новым бойфрендом Сэмом Асгари
Бритни Спирс не скрывает своих отношений с новым бойфрендом: певица сходила на свидание с манекенщиком Сэмом Асгари
Инсайдер прокомментировал слухи о помолвке Бритни Спирс и ее бойфренда Сэма Асгари