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Бывшая помощница главреда «Эха Москвы» заявила о домогательствах начальника

Бывшая помощница главреда «Эха Москвы» заявила о домогательствах начальникаЛеся РябцеваФото: @gdekak

Бывшая помощница главреда «Эха Москвы» Леся Рябцева заявила Daily Storm о домогательствах ее начальника Алексея Венедиктова. По словам журналистки, она сообщала об этих случаях в интервью «Русской службе Би-би-си», но ее комментарий был опубликован не в полном виде.

Рябцева отметила, что с ней дважды общался корреспондент Сергей Горяшко. Во второй раз его, по словам журналистки, интересовали интимные подробности их взаимоотношений с Венедиктовым. Она пояснила, что согласилась отвечать на вопросы, но с условием, что из ее рассказа не будут ничего убирать, что «комментарий войдет полностью».

Подтверждение этого обещания имеется в распоряжении Daily Storm. Рябцева подчеркнула, что авторы материала в итоге умолчали о харассменте в ее отношении и сделали акцент на бывшем пресс-секретаре Алексея Навального Анне Ведуте. Журналистка считает, что причина этого в «тусовочности». «"Би-би-си" — это очевидно либеральное издание, у которого на меня зуб заточен», — отметила Рябцева.

«Он постоянно выстраивал вокруг меня ореол того, что я его любовница и эскортница, и постоянно подогревал этот интерес», — рассказала она о Венедиктове. По словам Рябцевой, бывший начальник старался добиваться такой реакции коллег и знакомых, «подогревая мифы». В то же время с главредом радиостанции у нее были лишь дружеские отношения, хотя он и допускал домогательства в ее адрес, но все попытки перейти к близким отношениям помощница пресекала.

Она вспомнила случай, когда журналистка «Эха Москвы» Юлия Латынина спросила Венедиктова, был ли у него секс с Рябцевой, раз он «ей все разрешает». Рябцева также утверждает, что Венедиктов один раз читал сообщения в ее телефоне, думая, что она спит, следил за ее друзьями в соцсетях и за ее перемещениями. Также Рябцева упомянула многочисленные командировки, которые главред придумывал для того, чтобы она не оставалась дома, и которые по факту были «какими-то неуместными поездками куда-то».

При этом она пояснила, что в настоящее время общается с Венедиктовым. «Неприязнь я чувствую по отношению к себе из-за него и в то же время я ему благодарна», — заключила Рябцева.

Ранее Анна Ведута рассказала, что в 2012 году после ужина в большой журналистской компании Венедиктов предложил отвезти ее домой вместе с двумя сотрудницами «Эха». Оставшись наедине, он придвинулся к ней, обнимал и трогал за бедра. После публикации статьи с обвинениями Венедиктов извинился перед Ведутой за то, что она чувствует себя некомфортно, но отказался признать, что приставал к ней.

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По материалам: lenta.ru

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