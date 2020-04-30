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Центробанк выпустит памятные монеты к юбилею Победы

Центробанк выпустит памятные монеты к юбилею Победы
Банк России в четверг выпускает в обращение памятные монеты из драгоценных металлов номиналом 3 и 50 рублей, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте регулятора.

Так, выпускаются монеты "Комплекс Храма Воскресения Христова" серии "75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.": две серебряные номиналом 3 рубля и золотая номиналом 50 рублей.

На оборотной стороне серебряной монеты номиналом 3 рубля изображен Храм Воскресения Христова (Главный храм Вооружённых сил России). Тираж монеты - 4 тысячи штук. На обороте другой трехрублевой серебряной монеты расположено рельефное изображение мемориала "Дорога памяти". Ее тираж также составляет 4 тысячи штук.

Золотая монета номиналом 50 рублей выпущена тиражом 1,5 тысячи экземпляров. На ее обороте расположено рельефное изображение Храма Воскресения Христова.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, добавляет регулятор.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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