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Часы ангела на май 2020 года

Часы ангела на май 2020 года

Молитвы, обращенные к ангелам, помогают преодолевать трудности и получать поддержку свыше. В мае каждый сможет обратиться за помощью к своему хранителю в самые благоприятные для этого часы.

Общение с высшими силами помогает укрепиться в вере и постоянно находиться под их благосклонным присмотром. Каждая молитва очищает душу от негатива и помогает становиться лучше. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют каждый день общаться со своими ангелами-хранителями, чтобы чувствовать защиту и поддержку в повседневной жизни.


1 мая: в первый день мая ангелу с 08:12 до 08:55 молятся, чтобы убрать с пути преграды, мешающие счастливой жизни.

2 мая: в субботний день у ангела с 09:15 до 09:45 просят даровать здоровье и уберечь от недугов.

3 мая: в воскресный день молитву ангелу-хранителю возносят с 10:10 до 10:48, чтобы он помог обрести внутреннюю гармонию и усмирить эмоции.

4 мая: справиться с финансовыми трудностями поможет молитва, обращенная к ангелу с 10:25 до 11:10.


5 мая: найти любовь и не страдать от одиночества поможет поддержка ангела-хранителя. Обратитесь к нему с искренней молитвой с 07:45 до 08:25.

6 мая: защититься от врагов и избежать встречи с неприятными людьми поможет ангел, если попросить у него помощи с 11:13 до 11:42.

7 мая: от вредных привычек избавит помощь ангела-хранителя, если помолиться ему с 10:45 до 11:32.

8 мая: с 08:15 до 08:55 у ангела просят дать сил для завершения сложной работы.

9 мая: с 06:45 до 07:25 у ангела просят прощения за неблаговидные поступки.

10 мая: справиться с тоской, хандрой и дурными мыслями поможет искренний разговор с хранителем. Попросить у него поддержки можно с 10:16 до 10:42.


11 мая: привлечь удачу и не остаться один на один с проблемами поможет молитва, обращенная к ангелу с 08:45 до 08:35.

12 мая: исцелиться от недугов и защититься от болезней поможет искренняя просьба о помощи своему ангелу с 09:35 до 10:15.

13 мая: искренняя молитва, вознесенная хранителю с 06:32 до 7:11, поможет привлечь в жизнь удачу.

14 мая: изменить судьбу к лучшему и справиться с неурядицами поможет ангел, если обратиться к нему за помощью с 11:07 до 11:46.

15 мая: в пятничный день с 10:25 до 11:15 будут услышаны молитвы о женском счастье.

16 мая: обрести счастье в семейной жизни, прекратить ссориться по пустякам и держать обиды на близких получится, если заручиться поддержкой у своего хранителя. Помолитесь ему с 07:12 до 07:42.

17 мая: в этот день ангела благодарят за поддержку в искренней молитве с 20:15 до 20:55.

18 мая: с 07:50 до 08:25 у ангела простят присмотреть за детьми, чтобы в их жизни не было места неприятностям.

19 мая: с 10:12 до 10:45 у ангела просят помощи и поддержки в дороге, чтобы беды обошли стороной.


20 мая: справиться с финансовыми трудностями и найти источник стабильного дохода поможет молитва, обращенная к ангелу с 09:16 до 10:05.

21 мая: иногда с истинного пути сбивают соблазны и греховные мысли, бороться с которыми в одиночку сложно. Исправить ситуацию можно, если заручиться поддержкой у хранителя. Ему молятся с 08:25 до 09:15.

22 мая: в пятницу ангелу молятся с 18:15 до 18:57, чтобы обрести счастье в любви.

23 мая: счастливая жизнь без завистников и недоброжелателей возможна. Оградить себя от чужого внимания и влияния поможет ангел-хранитель, если помолиться ему с 07:12 до 08:10.

24 мая: избавиться от дурных снов и кошмаров можно благодаря молитве ангелу, вознесенной с 20:14 до 21:01.

25 мая: преодолеть трудности, связанные с обучением, и успешно сдать все экзамены поможет ангел. Ему молятся с 10:55 до 11:38.

26 мая: защитить себя от бедности и нужды можно, если попросить помощи у ангела с 06:45 до 07:32

27 мая: беременные также нуждаются в защите своих покровителей. Уберечься от беды им поможет искренняя молитва хранителю, произнесенная с 08:45 до 09:38.

28 мая: укрепиться в вере и противостоять нечистой силе получится, если попросить у ангела помощи с 08:25 до 09:15.


29 мая: поддержка ангела незаменима, поэтому в этот день с ним можно пообщаться с 18:45 до 19:25, чтобы поделиться своими мыслями и попросить у хранителя подать знак.

30 мая: найти потерянную или украденную вещь поможет молитва ангелу с 08:43 до 09:35.

31 мая: найти для себя место в жизни и получать удовольствие от каждого прожитого дня получится, если заручиться поддержкой хранителя с 08:28 до 09:12.

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По материалам: dailyhoro.ru

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