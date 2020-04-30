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Четырех женщин заподозрили в убийстве многодетной матери

Четырех женщин заподозрили в убийстве многодетной материMelissa ValenzuelaФото: Mesa Police Department

В американском штате Аризона четырех женщин арестовали по подозрению в похищении и убийстве 34-летней матери троих детей. Об этом сообщает NBC.

Семья погибшей сообщила о ее пропаже еще 20 марта. По словам свидетелей, за три дня до пропажи она поссорилась с подозреваемыми, а через три дня после исчезновения полиция нашла ее тело.

Брат одной из женщин рассказал, что увидел кровь в ее ванной. Как следует из судебных документов, пока одни подозреваемые избавлялись от тела, другие убирались в доме, пытаясь скрыть следы преступления.

Сестра погибшей описала ее как жизнерадостную и веселую девушку. «Она никогда не увидит выпускных своих сыновей, она никогда не увидит своих внуков, а ведь она так этого хотела», — сказала ее сестра.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области во время заседания суда мужчина напал на многодетную супругу с ножом и нанес ей смертельное ранение. Кроме того, он ранил пытавшегося защитить женщину пристава.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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