ЧП на Ровенской АЭС: автоматика отключила атомный блок

Влада Некрасова

Вечером в среду, 29 апреля, после срабатывания автоматики от сети был отключен атомный блок номер три Ровенской АЭС мощностью 1000 МВт. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава энергетического комитета парламента Андрей Герус, которого независимые профсоюзы горняков обвиняют в уничтожении энергобезопасности страны.

В своем посте Герус отметил, что общая мощность работающих блоков Энергоатома упала до 7300 МВт.

«Еще несколько месяцев назад в Украине работали блоки АЭС общей мощностью 11 400 МВт, что на 56% больше, чем сейчас. Неработающие блоки Энергоатома будут замещены блоками угольных электростанций», — добавил парламентарий.

Напомним, что 30 апреля прошлого года пожар на трансформаторе на Ровенской АЭС привел к отключению третьего энергоблока. При этом блок АЭС № 1 был на плановом ремонте, блоки № 2 и № 4 и сейчас работают с полной загрузкой.

Также напомним, что Кабинет министров принял решение о выведении в резерв нескольких энергоблоков АЭС, а также перевел на пониженную мощность семь других энергоблоков АЭС. Кроме того, Министерство энергетики и охраны окружающей среды утвердило новый прогнозный энергетический баланс Украины, который предусматривает постепенное сокращение объемов производства электроэнергии всеми типами генерации и рост производства возобновляемых источников энергии.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по мнению участников энергетического рынка, если Украина не продолжит реформу энергетического сектора, не будет поддерживать развитие «зеленой» э/э и не сокращать долю атомной и угольной генерации, страна «не выберется из круга технически отсталых стран третьего мира». А проблемы экологии из-за работы изношенных АЭС и угольных ТЭС будут только накапливаться и загрязнять окружающую среду.