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Что пишут в Телеграме: 30 апреля

Что пишут в Телеграме: 30 апреля

Ruposters собрал примечательные посты популярных Telegram-каналов о событиях в мире за 30 апреля.

Канал "Минправды" обратил внимание на публикацию "Российской газеты", в которой приводится мнение швейцарского вирусолога Даниэля Коха. Специалист поделился гипотезой, согласно которой дети до 10 лет не могут быть переносчиками коронавируса, причем издание преподносит это мнение как научный консенсус, хотя в действительности единого мнения по этому вопросу в научном сообществе нет. В частности, противоположной позиции придерживается главный вирусолог берлинской клиники Шарите Кристиан Дорстен, указывающий на противоречивые данные исследований поведения вируса среди детей.

Канал "Без комментариев" цитирует представителя Кремля Дмитрия Пескова, который призвал граждан не спешить выходить на улицу, поскольку ситуация с коронавирусом еще далека от стабилизации.

Динамика числа заразившихся коронавирусом свидетельствует о том, что еще далеко не время успокаиваться, расслабляться и выходить на улицы.

В нью-йоркском районе Бруклин обнаружили 4 грузовика с разлагающимися телами, сообщает канал "RT на русском". Они стояли возле похоронного бюро. Местные жители пожаловались на неприятный запах и заметили жидкость, вытекающую из одного грузовика. Как выяснилось, в нем не было системы охлаждения, а тела лежали на льду, который растаял. Трупы стали разлагаться.

Аэропорт Шереметьево перестал обслуживать третью ВПП, сообщает канал "Раньше всех. Ну почти". На такой шаг руководство воздушной гавани решилось ради экономии средств, мера временная.

Валютные резервы Саудовской Аравии по итогам прошедшего марта упали на $27 млрд, передает канал "Рука рынка". За последние 20 лет это крупнейшее месячное снижение аравийских резервов.

Мэрия Прокопьевска Кемеровской области представила новый герб города, с которым произошел неприятный казус, пишет канал "Регионал". Изображенный на новом гербе Святой Прокопий Устюжский, в честь которого назван город, оказался шестипалым — лишний палец внимательные пользователи разглядели на его левой ноге. Администрация города поспешила заверить, что изображение с дефектом было опубликовано по ошибке.

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По материалам: uposters.ru

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Что пишут в Телеграме: 30 апреля
Что пишут в Телеграме: 30 апреля
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