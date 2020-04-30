Что смотреть онлайн 30 апреля. Расписание трансляций

Лидия Мартынова

Утро

Международный день джаза богат на масштабные события: в 16:00 начнется шестичасовой онлайн-марафон Doctor Jazz Party. Что касается спектаклей, то сегодня открывается доступ к театральному блокбастеру Дэнни Бойла с Бенедиктом Камбербэтчем и Джонни Ли Миллером. О других развлечениях этого четверга, проходящих в онлайн-формате, — в материале РИА Новости.

С 02.30 (30 апреля) до 01.30 (1 мая) в Метрополитен-опера будет доступна трансляция "Роберто Деверё". В центре сюжета третьей оперы "тюдоровского" цикла Доницетти оказались сложные отношения королевы Елизаветы I и ее ветреного фаворита. Постановка Дэвида Маквикара, в ролях: Сондра Радвановски, Элина Гаранча, Мэтью Поленцани.

ждет зрителей на семейный спектакль

В 11:00 малышей с родителями приглашают к экранам Владимирский областной театр кукол, где стартует танцевально-музыкальное шоу “Три поросенка”.

День

В 13:00 Берлинская государственная опера показывает "Вавилон" Йорга Видманна в постановке Андреаса Кригенбурга.

В 14:00 Новосибирский академический театр “Глобус” приглашает посмотреть запись спектакля “Крейцерова соната”, удостоенного премии “Золотая маска”.

В 15:00 Новосибирский драматический театр “Старый дом” начинает трансляцию редкой архивной записи — спектакля "Вишневый сад" режиссера Изяслава Борисова. Съемка велась на любительскую камеру, но своей магии постановка от этого не утратила.